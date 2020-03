Ministrul Economiei: Vom produce biocide şi măşti româneşti

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat luni la TVR că a discutat cu reprezentanții din industria de confecții, iar aceștia sunt dispuși să schimbe linia de producție și să înceapă să scoată pe piață măști medicinale și combinezoane. De asemenea, ministrul a mai spus că Farmec Cluj a primit aprobarea Guvernului pentru a începe să producă biocide.

"Când ar putea România să producă primele măști?" l-a întrebat Ionuț Cristache, luni seară, pe Virgil Popescu.

"Sper ca, în câteva zile, să rezolvăm problema materialului. Putem porni absolut imediat", a răspuns ministrul. "Deci în câteva zile am putea produce măști?", a continuat jurnalistul. "Da" a venit răspunsul.

"Cred că această criză care a venit peste noi și în Europa ne-a trezit conștiința și am văzut că e normal și firesc să avem producție de materiale esențiale în țara noastră. Cred că e momentul să repornim industria esențială în România. Vorbim de absolut orice, nu doar de materiale sanitare", a mai spus Virgil Popescu.

Ministrul Economiei a pregătit un set de măsuri pentru a sprijini societățile economice afectate de criza generată de COVID-1



"Vă mai dau o veste bună: Farmec Cluj a depus o cerere pentru a putea produce biocide. În România nu mai produce nimeni biocide și am discutat astăzi cu ministrul Sănătății, am deblocat și va începe producția de biocide, pentru a nu mai depinde doar de import.



Cred că această criză ne-a trezit și pe noi și pe cei din Europa și mai cred că am înțeles cu toții cât este de important să producem materiale vitale în țara noastră. Importurile din China, ați văzut ce s-a întâmplat, s-au tăiat brusc.





Cred că este momentul să repornim industria esențială în România. Nu vorbim doar despre materiale sanitare, vorbim despre toate produsele de care are nevoie o țară în situație de criză"