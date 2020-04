Ministrul Finanţelor: "Nu luăm în calcul tăieri de salarii şi pensii". Ce spune Florin Cîţu despre restructurare în sectorul bugetar

Romanii vor putea, de saptamana viitoare, sa ceara suspendarea ratelor pana la finalul acestui an. Anuntul a fost facut chiar de ministrul de Finante, Florin Citu. In acelasi timp, acesta a tinut sa precizeze ca, cel putin pentru moment, nu ia in calcul sa taie salariile. Mai mult, ministrul a spus ca nu sustine plafonarea preturilor la alimente.