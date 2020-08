Ministrul Mediului, Costel Alexe, clip de campanie controversat. "Tot ministerul a aflat că am stat la cafea cu femeia de serviciu"

Modelul de campanie al ministrului Mediului pare să urmeze o linie adoptată de colegul său de partid, Rareş Bogdan, care în mai multe rânduri vorbea despre relaţia de colegialitate, vecină cu pritenia, pe care o are inclusiv cu femeia de serviciu de la Parlamentul European. Tot la fel, fără să facă vreo deosebire de rasă sau funcţie, Costel Alexe ne explică în clipul său de ce ar trebui să-l votăm.

"Pentru mine, e ciudat să spun că am la minister şofer sau femeie de serviciu, pentru că ei sunt colegii mei. Femeia de serviciu îmi dice: Domnule ministru, vă fac cafea? Zic: Doamnă, nu. Vă fac eu!. Am băut cafeaua cu doamna. Tot ministerul a aflat că ministrul a stat dimineaţă la cafea cu femeia de serviciu. Greşit. Am stat la cafea cu o colegă din minister", spune Costel Alexe, în clipul publicat online de TNL Iaşi.

Postarea a strânit o serie de reacţii, nu tocmai favorabile demnitarului. "M-am emoţionat. De-asta nu ai timp să te implici în tăierea pădurilor? Că ai băut cafeaua cu femeia de serviciu?", "Lăsaţi populistmul ieftin, ocupaţi-vă de tăierile ilegale de păduri", "Vorba lunga. Păduri tăiate. Nu suntem orbi. Implicaţi-vă fizic, nu verbal", sunt doar câteva dintre comentarii.

Costel Alexe candidează la alegerile locale pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi.

Mai jos, clipul electoral al lui Costel Alexe: