COVID 19 a cauzat prima retragere din cursa pentru un fotoliu de primar. Cel mai cunoscut candidat Pro România a făcut anunţul BOMBĂ

"Acum o lună și jumătate ne-am infectat cu Covid. Nu am fost niște cazuri ușoare. Soția a avut probleme de respirație, eu am, avut pneumonie, iar copilul nostru de trei ani și jumătate a făcut febră în spital, în timp ce soția avea probleme de respirație. Febră, peste 40 de grade." , și-a început discursul Felix Rache, într-o conferință de presă, la un pupitru postat în fața noului sediu PRO România Buzău, în cartierul Orizont, informează Jurnaldebuzau.ro.

În același context, și-a anunțat retragerea din cursa electorală pentru obținerea unui mandat de primar la Râmnicu Sărat, precizând că îl va susține pe actualul primar, Sorin Cîrjan.

"Astăzi trebuie să vă anunț că nu mai intru în cursa pentru Primăria de la Râmnicu Sărat. Nu cred că aș putea duce o campanie care să ne aducă succes mie și partidului din care fac parte. Ca o părere personală, nu cred că ar trebui să aibă loc alegerile pe 27 septembrie. După cum vedeți, chipuri de oameni politici sunt doar pe bannere. În rest, oamenii politici o să fie ca mine, cu mască. Din păcate, eu sunt atât de speriat, pentru că am trecut printr-o dramă a familie noastre, încât am ajuns să port mască și atunci când sunt singur. Nu ai cum să te duci să dai mâna cu oamenii cu mănuși de plastic. Ce voturi să iau eu cu o mână în care am o mănușă din plastic? Îl voi susține pe Sorin Cîrjan.", a adăugat fostul realizator TV.

Foto: jurnaldebuzau.ro