Ministrul Muncii, anunţ despre Legea salarizării. Veşti importante pentru bugetari

"Am reuşit, pentru prima dată la Consiliul Uniunii Europene, ca trioul de preşedinţie România, Finlanda şi Croaţia să asume acest lucru, adică egalitatea de gen şi pe următoarele două semestre europene. Ne mândrim cumva aici că, în România, diferenţa de remunerare dintre femei şi bărbaţi este cu mult sub media Uniunii Europene. Problema noastră, însă, este diferenţa de plată între angajaţii din România şi cei din ţările Uniunii mai dezvoltate. Practic, aici vedem împărţirea între capital şi forţa de muncă. Consider că aici mai avem încă mult de lucru. La nivel de Uniune Europeană, procentul este următorul: cam 60% către angajaţi, 40% către angajatori, numai că la noi e taman invers. La noi, însă, şi randamentul muncii este mult peste media Uniunii Europene, iar asta spun cifrele Eurostat, nu sunt de la mine. Din punctul meu de vedere, resursele umane sunt cele mai importante, pentru că, fără resursa umană, fără noi, oamenii, nimic nu se poate întâmpla pe Pământ, bineînţeles cu ajutorul lui Dumnezeu. Vom continua implementarea Legii salarizării, nu renunţăm la acest lucru, indiferent de discuţiile din spaţiul public sau de dorinţele unora sau altora. Noi ne vedem de drumul nostru", a menţionat Budăi.



Ministrul de resort a adăugat, totodată, că, în privinţa Legii dialogului social, "suntem într-un impas".



"Noi, ca şi Guvern, am vrut să lăsăm cumva părţile să se înţeleagă, patronatele şi sindicatele. Noi am crezut că se va ajunge la un moment dat la un echilibru, dar se pare că nu... Atunci va trebui să o tranşăm cât mai repede, să nu o lungim prea mult", a spus oficialul.



Budăi a vorbit, de asemenea, despre reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele membre ale Uniunii Eurpene pentru o convergenţă economică reală.



"Vreau să vă asigur că România crede foarte mult în valorile europene, în tot ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, per total, şi ceea ce reprezintă pentru noi acest lucru. Este foarte important de spus că eu cred că noi am demonstrat prin ceea ce am făcut la Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene că promovăm foarte mult principiile Uniunii Europene şi, mai mult decât atât, contribuim şi la consolidarea lor. Trebuie ca pe viitor să ne consolidăm şi să ne concentrăm cu toţii pentru reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele membre pentru o convergenţă economică reală. Toate statele trebuie să acceadă spre această convergenţă şi să avem un din ce în ce mai mic gap între ţările estice şi cele vestice", a subliniat demnitarul.



Grupul "Lucrători' al Comitetului Economic şi Social European (CESE) organizează, marţi, şedinţa extraordinară cu tema "Drepturile lucrătorilor şi convergenţa socială: o Europă a valorilor comune'.



Comitetul Economic şi Social European este o organizaţie cu rol consultativ, instituit prin Tratatul de la Roma din anul 1957. Comitetul are 350 de membri din toate statele membre, care sunt numiţi de Consiliul Uniunii Europene.