Articol publicat in: Societate

Ministrul Muncii, anunţ despre pensii şi salarii: Iohannis şi colegii din PNL au spus că nu vor tăia, dar nu au spus despre creşteri

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Banii pentru plata pensiilor sunt prinşi în buget, iar informaţia că există o gaură în buget nu e reală, a declarat Marius Budăi, ministrul Muncii, demis în urma moţiunii de cenzură adoptată, joi, de către Parlament. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a vorbit despre banii pentru pensii și salarii, dar și despre creșterea economică din România. Traian Băsescu a spus, la România TV, că sunt bani de pensii și salarii și că țara noastră își permite ca noua lege a pensiilor să fie aplicată chiar dacă va crește datoria externă, dar și că are încredere în declarația președintelui Klaus Iohannis. Ministrul Marius Budăi a reacționat. Ministrul Muncii, despre banii românilor: "Mă rog la Dumnezeu să nu fi fost Joia Neagră!". De ce se teme Marius Budăi, după moţiune "Pe scurt, sunt bani și pentru pensii și pentru salarii. Este, dacă nu comic, de-a dreptul trist, cum un domn președinte care a tăiat veniturile românilor vine acum și ne spune că sunt bani de pensii și salarii. În ceea ce spune domnul președinte Iohannis, el spune că nu vor tăia, dar nici nu a spus că va aplica legea salarizării sau că va aplica legea pensiilor. Apoi, declarațiile astea în termen scurt, așa, ieri spunem că nu sunt bani, azi spunem că le vom crește salariile, ieri spunem că nu sunt bani, azi spunem că avem bani de pensii, în declarațiile colegilor din opoziție și ale domnului președinte. Eu nu știu când să-i cred. Însă, ceea ce pot eu să vă spun, că ocup încă oficial postul de ministru, noi avem tot spațiul bugetar pentru a plăti salariile și pensiile până la sfârșit de an și avem și cifre în proiecția noastră pentru anul viitor, unde asiguram aceste creșteri, nu numai creșterile de la 1 ianuarie ale tuturor salariilor bugetarilor, cu 25% diferență, dar și creșterea salariilor profesorilor, de la 1 septembrie 2020 și bineînțeles creșterea valorii punctului de pensie de la 1265 la 1775. Astea erau lucruri pe care noi le avem în atenție pentru proiecția bugetară pentru anul 2020", a declarat ministrul Marius Budăi, în direct, la România TV. În contextul în care cei de la PNL au vorbit despre incapacitatea bugetară de a acoperi aceste măriri și despre reconfirmarea, din partea Băncii Mondiale, a faptului că România este într-o creștere economică de 4,2%, ministrul Budăi a reacționat: "Cu siguranță cei de la Banca Mondială sunt PSD-iști. Nu se explică altfel cum. Păi cum? Avem o moțiune de cenzură și dăm jos un Guvern de incompetenți și Banca Mondială vine și spune că revizuim creșterea economică în România în sens pozitiv". loading...

