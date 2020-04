Ministrul Muncii anunţă când se plătesc banii de şomaj tehnic

"La nivel national ANOFM are in acest moment 34.000 solicitari de la companii pentru aproape 300.000 angajati. ANPIS au inregistrat putin peste 35.000 cereri. Ele in acest moment sunt in prelucrare. Cand avem rectificarea bugetară se va şi procesa plăţile. Desi am comunicat simplitatea, intampinam probleme legate de completare eronata", a precizat Violet Alexandru la începutul şedinţei de Guvern.

Peste 950.000 de contracte individuale de muncă au fost suspendate de la declanşarea stării de urgenţă (16 martie) şi până în prezent. Mai exact, este vorba despre 952.929 de contracte de muncă, potrivit cifrelor Inspecţiei Muncii date publicităţii, în cursul zilei de 6 aprilie, de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.