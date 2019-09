Ministrul Muncii, despre diferenţele de salarii între stat şi privat: România trebuie să ajungă cât mai repede la media europeană

Marius Budăi a spus că guvernul îşi doreşte ca salariaţii din România să ajungă cât mai repede la media europeană a veniturilor, recunoscând că trendul angajărilor s-a schimbat faţă de 2010, când cei mai mulţi oameni alegeau să lucreze în zona privată.

"Vă aduc aminte că în 2010, de exemplu, când au fost acele venituri din sistemul bugetar, mediul privat a recoltat, să spunem aşa, vârfurile din sistemul bugetar. Acum este probabil o tranziţie inversă. Am mărit salariul mediu bugetar, dar am asigurat şi în mediul privat măsuri care să încurajeze ocuparea, prin aceste subvenţii. Este vorba de o subvenţie care este practic mai mare decât salariul minim pe economie, o subvenţie de 2.250 de lei acordată pe perioada uceniciei. Sigur că trebuie să venim şi cu alte măsuri cu care am şi venit, de exemplu cu scăderea impozitului la salariu, de la 16 la sută la 10 la sută, cu reducerea acelor cheltuieli pe forţă de muncă, cu doi la sută în primă fază, atunci când a fost transferul contribuţiilor de la angajator la angajat. Noi ne ţinem de acest deziderat şi în continuare considerăm că veniturile românilor trebuie să ajungă către media UE“, a afirmat ministrul Muncii, Marius Budăi.

Întrebat dacă majorările salariale din sectorul bugetar au dus şi la creşterea performanţei în sectorul de stat, Marius Budăi a spus că în sistemul bugetar lucrează oameni de valoare şi că salariile trebuiau majorate, pentru că erau foarte mici.

"Am să povestesc o experienţă extrem de plăcută pe care am avut-o săptămâna trecută. Am avut la Ministerul Muncii şase studenţi care participă la programul nostru de internship. La sfârşit, i-am întrebat cu subiect şi predicat dacă vor să lucreze în domeniul bugetar şi dacă în domeniul bugetar există ceea ce ei credeau că există înainte de a intra în acest program. Mi-au spus cu siguranţă că nu, că se munceşte foarte mult şi că în sistemul bugetar sunt oameni de valoare. Probabil peste tot, atât la privat, cât şi la stat sunt persoane care trebuie fie corectate, fie eliminate dacă nu îşi fac datoria. Dar, în marea lor majoritate, eu vă spun cu sinceritate, cunosc sistemul bugetar din 1995, sunt oameni de valoare“, a declarat ministrul Muncii, Marius Budăi.