Ministrul Muncii: "Numai o minte şi un suflet schimonosit de PSD-ist poate să spună că desfiinţarea ghişeelor e un lucru rău"

"Vă rog să luaţi notiţe legat de ceea ce am să vă spun despre rezultatele pe care le-am obţinut în doar câteva luni de mandat. De la numire am găsit o casă de pensii plină de probleme, cu zeci de mii de oameni care aşteptau decizii de pensionare care nu mai veneau. Aţi ştiut de toate aceste lucruri şi nu v-a păsat. Aţi stat comod în funcţii, aţi aşteptat indemnizaţiile şi aţi aşteptat să treacă timpul.

Am muncit enorm să reduc substanţial numărul dosarelor cu termen întârziat în emiterea deciziilor şi în deciziile de recalculare. Aţi pus sindicatele pe mine să mă jignească. M-aţi jignit constant la televizor. Nu aveţi nicio şansă pentru că am românii de partea mea. Pentru ei voi duce numărul dosarelor în recalculare la zero ceea ce era practic de neconceput pe vremea dumneavoastră", a afirmat Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii a reamintit, în discursul său, că la casele de pensii din Bucureşti oamenii stau acum pe scaun, iar această măsură va fi extinsă la nivelul întregii ţări.



"La casele de pensii din Bucureşti se stă acum civilizat, se stă pe scaun, de la egal la egal cu funcţionarii. Voi face acelaşi lucru şi în ţară, pensionarii noştri nu mai stau cu spatele plecat pentru că înţeleg să îi tratez cu respect. Când spun cu respect mă refer la fapte concrete nu la păcăleli aşa cum îi abordaţi dumneavoastră. Pensionarii români nu mai sunt păcăliţi ci sunt respectaţi în guvernarea liberală. Numai o minte şi un suflet schimonosit de PSD-ist poate să spună că desfiinţarea ghişeelor e un lucru rău", a mai spus Violeta Alexandru.



Plenul Senatului dezbate marţi moţiunea simplă iniţiată de social-democraţi împotriva ministrului Muncii, Violeta Alexandru, intitulată "Opriţi-o pe 'Doamna în negru' de la Ministerul Şomajului şi Prăbuşirii Sociale".