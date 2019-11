Ministrul Sănătăţii intervine în cazul tinerei care a murit la o lună după ce a născut

”Echipa de control va verifica respectarea calităţii actului medical pentru pacient, respectarea protocoalelor si a circuitului pacientului, condiţiile igienico- sanitare, conform competenţelor. Concluziile acţiunii de control vor fi făcute publice”,precizează ministerul.



Poliţiştii din Brăila au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul tinerei de 19 ani, care a murit la Spitalul Judeţean Brăila, la o lună de la naştere. Părinţii fetei spun că aceasta a murit din cauza unei septicemii pentru că medicii nu i-au eliminat, după ce a născut, toată placenta, iar aceasta s-a infectat.

Potrivit reprezentanţilor IPJ Brăila, poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, dosarul fiind declinat Poliţiei de către Parchet, care a fost sesizat de reprezentanţii Spitalului Judeţean, unde s-a produs decesul.



În urmă cu o lună, Ana Maria Păduraru a născut la maternitatea din Brăila o fetiţă sănătoasă. În urmă cu câteva zile, tânăra a început să acuze o stare de rău, spunând că o doare un picior, motiv pentru care a mers la Spitalul Judeţean Brăila. Acolo a primit tratament cu antiinflamatoare şi a fost trimisă acasă, spun rudele. A doua zi, pentru că nu se mai putea mişca, familia tinerei a chemat salvarea care a dus-o de urgenţă la spital.



"Vineri am plecat de la faptul că o durea un picior, apoi nu se mai putea mişca. Am chemat salvarea care a fost înştiinţată că fata e lăuză, trebuia să o ducă la maternitate. Au dus-o la spitalul 3, acolo i-au făcut radiografie unde s-a pus diagnosticul de discopatie lombară, i-au dat tratament antiinflamator şi au trimis-o acasă. A doua zi m-a sunat şi m-a chemat, mi-a spus că moare, avea dureri îngrozitoare", spune mama tinerei.



A doua zi, familia fetei a chemat din nou salvarea, iar la spital, medicii i-ar fi spus că tânăra are meningită. Rudele spun însă că, după deces, ar fi cerut efectuarea unei autopsii din care ar fi reieşit că tânăra ar fi murit din cauza unei septicemii pentru că la naştere, în urmă cu o lună, medicii nu ar fi îndepărtat întreaga placentă.



În faţa acestor acuzaţii, conducerea Spitalului Judeţean Brăila a anunţat, joi, că a demarat o anchetă.



"Am solicitat comisiei de analize decese intraspitaceliceşti din cadrul spitalului analiza acestui caz şi când vom avea un răspuns vă vom transmite. Analizăm acest deces să vedem care au fost problemele care au dus la moartea tinerei. Nu vizăm niciun doctor deocamdată, doar analizăm acum acest deces”, a declarat directorul medical al spitalului brăilean, Alina Neacşu.