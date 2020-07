Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră. Ce urmează după o săptămână cu peste 1000 de infectări pe zi

"La 1 iunie am avut cea de-a doua masura de relaxare. Aceste norme nu au fost respectate. A urmat o creştere progresiva. Putem reveni la o situaţie gestionabila. Vom avea două saptamani grele. Avem o perioada de 3-4 zile in care numarul ramâne constant. Paturile de la terapie sunt cele care duc greul in acest moment.

În aceste două săptămâni urmarim ca tot ce a insemnat pacient care a refuzat internarea in perioada de vid legislativ să poată fi urmăriţi în continuare, cei asimptomatici vor fi testaţi periodic, pe cei care sunt in focare noi îi vom interna. Pregătim pe regiuni alte spitale care să-i poata prelua pe bolnavi, daca numărul acestora creşte. Făcând acest lucruri, putem scădea numărul de cazuri.

Oamenii trebuie să respecte trei reguli simple: purtarea măstilor, spalatul pe mâini şi distantarea", a spus Nelu Tătaru la România TV.

În ultimele 24 de ore, în România au fost prelucrate 21.135. Din acestea, 13.127 au fost făcute în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 8.008 la cerere. În urma testelor, au rezultat 1.155 de cazuri de coronavirus, în comparație cu cele 1.104 de luni, anunțate după prelucrarea a doar 7.574.

Nelu Tătaru a explicat de unde vine diferența între aceste rezultate.

"Sunt teste care se fac în diferite focare, de aceea avem cazuri de infectare, cum au fost cele de sâmbătă sau duminică. De cealaltă parte, avem teste făcute de oameni care pleacă în vacanță, sau de diverse companii, pentru angajați. Unele teste pot fi fals pozitive sau fals negative, în funcție de aparat, în funcție de cel care le prelucrează, în funcție de loc. Poți să ai un test fals negativ, după 2-3 zile, iar apoi să fie pozitiv. Testele se pot negativiza sau pozitiva", a precizat ministrul Tătaru.

Întrebat dacă România va reveni la starea de urgenţă, Nelu Tătaru a răspuns: " În momentul în care sistemul medical nu va face față, când avem suprapopulare la terapie intensivă, atunci vom propune reintroduce starea de urgență. Noi sperăm ca încă o săptămână, două, să avem o mie și ceva de cazuri, iar apoi să scădem".

Reamintim că până astăzi, 28 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 47.053 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 26.128 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.716 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.151 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.