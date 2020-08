Ministrul Sănătăţii confirmă că nu toate şcolile se deschid pe 14 septembrie

AN ŞCOLAR 2020-2021. "Noi vrem să se înceapă un an şcolar normal, faţă în faţă, cu un copil care să meargă la şcoală, dar dacă acum o săptămână specificam că, din cele 3.200 de localităţi, 2.826 erau într-o zonă verde şi atunci puteam merge la şcoală cu toţi copiii, trebuie să gestionăm mersul la şcoală şi cu capacitatea acestor şcoli de a asigura nişte norme de protecţie şi nişte reguli sanitare. În condiţiile în care vom păstra o evoluţie favorabilă sau rămânem pe un platou, putem să ne gândim să avem cele trei scenarii pe care să le putem aplica la dispoziţia DSP, inspectoratelor şcolare judeţene, comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă adaptată la fiecare unitate, să putem gestiona prezenţa cât mai multor copii la şcoală cu precauţiile pe care le menţionam. (...) În condiţiile în care fiecare gestionează atât circuite, desfăşurarea orelor, a pauzelor în condiţii normale şi respectând acele reguli, putem spera că vom avea cât mai mulţi copii la începutul anului şcolar. Am stabilit reguli pentru toate scenariile în vederea aplicării acestor proceduri de începere a anului şcolar", a spus Nelu Tătaru.

Tătaru a precizat că aproximativ 150 de pacienţi infectaţi cu noul coronavirus sunt conectaţi la ventilatoare. "Orice caz nou la Terapie Intensivă înseamnă şi un pacient în stare gravă. (...) Din ce avem noi în acest moment, 480 de cazuri, să ne gândim că în jur de 150 sunt pe ventilatoare, ceilalţi sunt în stadii intermediare de insuficienţe respiratorii care nu necesită ventilaţie mecanică. (...) Noi avem spitale dedicate fază I, fază II şi de suport care în acest moment pot asigura până la 1.034 de paturi de terapie intensivă, în contextul în care săptămânile trecute vorbeam de 840 de paturi. Avem aceste paturi, dar nu trebuie să le forţăm", a spus Tătaru, la Digi 24.

Cum se calculează corect scenariile pentru deschiderea şcolii. Anunţul Administraţiei Prezidenţiale

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, sâmbătă, la Iaşi, că vina privind scenariile transmise eronat de către preşedintele Klaus Iohannis ce vizau desfăşurarea noului an şcolar aparţine Ministerului Sănătăţii.

”Toate scenariile au fost lucrate într-o comisie formată din specialişti de la Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, prin INSP. Evaluarea, pregătirea acelor scenarii, au fost transmise eronat către Preşedinţie şi atunci vina este a noastră”, a declarat ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, întro conferinţă de presă susţinută la Iaşi.

Preşedintele Klaus Iohannis a venit joi cu clarificări privind conferinţa de presă susţinută cu o zi înainte, în care a apărut o eroare în legătură cu formula de calcul pe baza căreia sunt stabilite cele trei scenarii - verde, galben şi roşu ce vizează desfăşurarea învăţământului preuniversitar din data de 14 septembrie.

Şeful statului şi-a cerut scuze pentru eventualele confuzii rezultate din declaraţiile sale. Administraţia Prezidenţială a precizat că „informaţia corectă este următoarea: criteriul epidemiologic în funcţie de care şcolile se vor încadra în scenariile „verde”, „galben” sau „roşu” este numărul total de cazuri noi înregistrat în ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori din localitatea în care se află şcoala, şi nu media zilnică de îmbolnăviri pe ultimele 14 zile, aşa cum a fost iniţial comunicat de către Preşedintele României”.