Ministrul Sănătăţii, după noul record de infectări: Sunt previziuni sumbre

„Sunt 2 saptamani cruciale. Daca evitam zone aglomerate, daca purtam masti in spatii inchise, putem lasa timp corpului medical sa gestioneze cazurile de acum din ATI. Sunt si previziuni sumbre, la o mie, o mie și ceva de cazuri pe zi, dar eu sper sa nu ajungem acolo. In acest moment suntem cam ca in aceeasi perioda de crestere fata de luna aprilie, dar acum avem masuri de relaxare plus vid legislativ, consider ca in decurs de 2-3 saptamani putem echilibra aceasta situatie sa mergem pe o panta descendenta", a declarat Nelu Tătaru. „Suntem pe ascensiune ușoară", a precizat ministrul Sănătăţii la Antena 3.

Pe 17 iulie, România a înregistrat un record al infectărilor cu coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost 799 de cazuri noi de COVID-19, din 18.986 de teste efectuate. De la începutul pandemiei, au fost confirmate 35.802 infecții cu noul coronavirus. Dintre aceștia 22.189 s-au vindecat, iar 1.971 au murit

Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.598 au fost externate, dintre care 22.312 de pacienți vindecați și 2.286 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. Totodată, până în prezent, 823 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere..

În intervalul 16.07.2020 (10:00) – 17.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 17 decese ( 11 bărbați și 6 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Botoșani, Buzău, Galați, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.

Dintre acestea, 5 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 7 decese la categoria de vârstă 60-69 ani și 5 decese la categoria de vârstă 70-79 ani.

16 dintre decese sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Pentru 1 deces nu au fost raportate comorbidități.