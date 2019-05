Ministrul Sănătăţii, reacţie surprinzătoare la o dezbatere despre şpagă: Eu cred că suntem un popor de infractori

Ministrul Pintea s-a mai plâns că îi sunt criticate controalele neanunțate în miez de noapte în spitalele din țară şi că, deși are buget-record pentru investiții, trebuie să se roage ca unitățile să ceară finanțare pentru aparatură medicală și că îi sunt criticate și măsurile adoptate pentru îmbunătățirea sistemului.

"Sunt puțîn tristă astăzi (luni - n.red.), am avut niște experiențe neplăcute, cred că este ceea ce ne caracterieaza pe noi că și popor. Avem un sistem de sănătate, știm cu toțîi cum este sistemul, dar noi toți suntem parte a sistemului. Avem un sistem de sănătate în care se da șpagă, în care nu există suficientă aparatură... Dar ne place, e OK și așa, e bine și așa, îl barfim pe la colțuri. Avem infecțîi, închidem secțîi din cauza infecțiilor, în sfârșit avem curajul să o facem, trebuie să o facem, nu suntem singură țară ... Și va spuneam că sunt tristă pentru că în loc să găsim soluții la probleme îl găsim vinovat pe ministru că vede aceste probleme. Dacă nu le-ar vedea, l-am găși vinovat că nu le vede", și-a început Pintea discursul, potrivit ziare.com.

Vina pacienților, în opinia ministrului, este că nu își asumă reclamațiile unor astfel de cazuri.

"Managerul de spital nu prea știe ce se întâmplă în relația pacient-medic decât dacă există reclamățîi și există foarte puține reclamațîi în ceea ce privește șpagă pe care o dai la doctor. În general, reclama aparțînătorii care își pierd paciențîi și cărora li s-au cerut bani și totuși pacientul a murit. Am fost 9 ani manager de spital, am avut cred că 9 reclamaţii legate de acest sistem. Veneau aparținătorii și-mi spuneau și eu le spuneam 'va rog dați-mi în scris' și spuneau că 'nu vreau totuși să dau în scris că nu vreau să-i fac rău'. OK, dar nu putem face nimic dacă nu scrieți, există niște reguli. Am încercat o dată să fac eu în scris și ulterior apartinatorul n-a mai recunoscut că a dat, iar medicul n-a mai recunoscut că a primit. Credeți-mă, e foarte frustrant", a povestit ministrul.

Pintea a explicat mai apoi cum a ajuns ea, de când e membru în Guvernul PSD-ALDE, la concluzia că românii sunt un popor de infractori.

"Am publicat pe site-ul Ministerului Sănătățîi modificarea amenzilor pentru măsuri ingienico-sanitare, pentru depășirea timpilor de staționare în UPU. Va spun foarte sincer, m-a amuzat reacția unora de după și mă gândeam, sper să nu mă citeze nimeni, eu cred că suntem un popor de infractori. În momentul în care se măresc amenzile, protestăm. Păi dacă eu n-am de gând să încalc legea, de ce să fiu supărat că (sic!) cresc amenzile?", și-a argumentat Pintea opinia.

Ea a dat însă exemple care țîn de managementul spitalului, nu de personalul medical ce ar fi urmat să fie amendat, fapt pe care l-a recunoscut când a fost întrebată de moderatori.

"Mai este un aspect... există un pacient care nu e cod roșu, medicul îi spune 'îți pun o perfuzie' și lasă perfuzia să curgă încet și îl ține 3 ore în timp ce afară stau alți 10. Atunci sancționezi pe cel care face chestiunea asta. Dacă nu avem mijloace coercitive, nu cred că vom putea rezolva", a adăugat apoi ministrul.