Ministrul Sănătăţii: Se va prelungi scutirea de taxă clawback pentru imunoglobulină şi produse din plasmă şi derivate

"Cred că săptămâna trecută am finalizat actul normativ de prelungire a ordonanţei care scuteşte clawback-ul la imunoglobulină şi la produsele din plasmă şi derivate. Ştiam foarte bine. Făcând analize, ne-am dat seama că nu putea rezolva problema dacă nu prelungim acel act normativ", a explicat Pintea, la Ministerul Sănătăţii.



Sorina Pintea a spus că pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la rubrica Transparenţă decizională, este publicat un proiect care prevede modul de formare a preţurilor la medicamente.



"La sfârşitul săptămânii trecute s-a ajuns la o concluzie privind această taxă. Practic, o înţelegere între marii jucători de pe piaţă, nu neapărat o înţelegere - o discuţie care trebuie să echilibreze taxa de clawback şi care ar putea duce la relaxarea acestei probleme. Dar nu este suficient. Ministerul Sănătăţii a publicat pe site în transparenţă decizională o notă, o modificare legislativă prin care propunem modalitatea de formare a preţului. Şi acest lucru credem noi că va aduce o modificare pozitivă pentru piaţa de medicamente", a spus ministrul.



Potrivit Sorinei Pintea, nu numai România se confruntă cu lipsa unor medicamente, ci şi alte state din Europa.



"Dacă de 9 ani, de exemplu, un citostatic are probleme comerciale în Europa şi în acest moment îl găsesc sporadic doar în Olanda, nu pot să acuz statul român că nu face nimic. Aici chiar nu poate să facă. Există şi un proces de birocratizare destul de avansat şi funcţionari care plimbă documente, dar lucrurile acestea încep să se rezolve. Sunt probleme pe care nu le are doar România. Săptămâna viitoare mă duc la o reuniune cu 11 miniştri ai sănătăţii din Grupul de la Valletta, se discută exact aceste aspect legate de accesul la medicamente. Nu este doar o problemă a României", a arătat ministrul.



Pintea a asigurat pacienţii că Ministerul Sănătăţii face toate eforturile pentru a asigura medicamente.



"Vreau să îi asigur pe pacienţii români că facem toate eforturile. Trebuie să avem grijă şi de fabricile mici de medicamente, care, dacă nu luăm o soluţie rapidă, s-ar putea să aibă probleme. De fapt, aceasta este problema, să putem asigura acces la medicamente scumpe şi la medicamente ieftine", a spus Pintea.