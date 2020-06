Ministrul Sănătăţii: Un număr mare de cazuri COVID-19 poate duce la suprapopularea ATI. Atunci ne putem duce în alt scenariu

"Ne aflam in a patra zi cu peste 300 de cazuri noi, in a treia perioada de relaxare. Sunt cresteri asumate de noi, dar nu putem gestiona fara ajutorul populatiei. Mentinem in continuatere precautiile, normele si regulile si consideram ca daca normele sunt respecatete putem gestiona si aceasta crestere", a declarat ministrul Sănătăţii, Nelu Tataru, într-o intervenţie la Realitatea TV.

Ministrul a precizat ca nu se poate vorbi despre transmiterea virusului la nivelul unui judet sau altul, ci la nivelul intregii tari, subliniind in continuare ca este vorba despre o transmitere controlabila: "Este o crestere progresiva, nu una exponentiala".

In ceea ce priveste aglomerarea din spitale, ministrul a afirmat ca exista in continuare spitale de gradul 3 pentru patologie non-Covid. El a aratat insa ca tine de noi sa ne obisnuim ca "trebuie sa tratam o patologie non-Covid intr-un context de epidemie COVID si care s-a accentuat in ultimele sapte zile, dupa masurile de relaxare a celeid e-a treia perioade".

In ceea ce priveste numarul mare de decese raportat pe data de 16 mai, cand au fost anuntate 24 persoane decedate ca urmare a infectiei de coronavirus, Nelu Taru a spus ca aceste persoane sunt in general pacienti ATI ce au cormobiditati cu diferite grupe de varsta.

"Orice zi si orice focar este evaluat. In momentul in care apare un numar mare de cazuri care poate duce la suprapopularea ATI, ca in Germania si Spania, atunci ne putem duce intr-un alt scenariu".

Pe de alta parte, ministrul a atras insa atentia ca, in prezent, in sectiile ATI se afla internati 184 de pacienti. Acestea sunt cazurile grave, spune ministrul, aratand ca un procent de jumatate dintre pacientii internati la ATI sunt ventilati mecanic, asa ca "aici ne putem astepta si la decese".

Ludovic Orban, despre creşterea infecţiilor cu coronavirus în România: "Riscul de transmitere a crescut semnificativ"