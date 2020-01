Ministrul Transporturilor, după verificarea lucrărilor la legătura feroviară către Aeroport Otopeni: Nu va fi admisă nicio întârziere

Potrivit unui comunict de presă transmis de Ministerul Transporturilor, contractul pentru execuţia şi proiectarea acestui obiectiv, în valoare de 398,16 milioane lei fără TVA, a fost semnat în cursul anului 2019 cu Asocierea Arcada - ISPCF SA – DB Engineering & Consulting GMBH.



Ministrul Lucian Bode a subliniat faptul că nu va fi admisă nicio întârziere din partea constructorului cu privire la termenul de finalizare a lucrărilor, iar toate avizele şi autorizaţiile care mai sunt necesare vor fi eliberate în regim de maximă urgenţă.



”Chiar dacă sezonul rece putem spune că s-a instalat cu adevărat în România, pe şantierul legăturii feroviare Gara de Nord – Aeroportul Otopeni am găsit o mobilizare corespunzătoare, care sper să se menţină la acest nivel sau chiar mai mare. Întârzierile generate de fosta guvernare trebuie să le recuperăm într-un timp scurt, deoarece când vorbim de acest obiectiv de infrastructură, vorbim despre prestigiul României. Constructorul a promis că va finaliza lucrările mai devreme decât termenul contractual şi sper să se ţină de cuvânt. Am discutat cu antreprenorul şi cu cei de la CFR Infrastructură şi am stabilit că dacă vor mai fi necesare avize sau autorizaţii acestea să fie date cu maximă celeritate. Este o construcţie care îşi va demonstra necesitatea şi după finalizarea evenimentului fotbalistic din acest an”, a declarat ministrul Lucian Bode.



În ceea ce priveşte Aeroportul Băneasa, în cadrul discuţiilor cu antreprenorul şi managementul Companiei Aeroporturi Bucureşti, ministrul Lucian Bode a reiterat faptul că, la nivelul Ministerului, toate procedurile care ţin de competenţa sa vor fi accelerate astfel încât să nu existe niciun fel de blocaj administrativ în momentul începerii lucrărilor de execuţie.

Contractul de reabilitare şi refuncţionalizare a interioarelor clădirilor A, B şi Rotondă de la Aeroportul internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu, în valoare de 55,5 milioane de lei fără TVA, a fost semnat în cursul anului 2019, cu Asocierea SC Bog'Art SRL (lider de asociere) - SC UTI Grup SA (asociat).



Bode a apreciat că ”antreprenorul a înţeles importanţa acestui obiectiv şi sunt sigur că va fi mobilizat, astfel încât execuţia să fie realizată într-un termen cât mai scurt”.



”Au termen 45 de zile, conform contractului, să depună proiectul tehnic. Îi rog public să comprime acest termen, astfel încât proiectul tehnic să fie gata în februarie şi să înceapă lucrările la execuţie. Este un proiect la care noi ne-am angajat, este până la urmă vorba de onoarea României. În perioada 12 iunie – 12 iulie va avea loc Campionatul European de Fotbal, ştim că vor veni aici patru echipe cu tot staff-ul. Corpurile deja reabilitate împreună cu lucrările ce vor fi realizate în perioada imediat următoare vor aduce Aeroportul Băneasa la standardele actuale din domeniul aviaţiei”, a mai declarat ministrul Lucian Bode.