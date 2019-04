Ministrul Transporturilor: Peste 300 de vagoane de călători vor fi modernizate anul acesta în România

"Anul acesta se vor moderniza peste 300 de vagoane în România, în unităţile care au astfel de obiect de activitate. Au dublu alocarea bugetară la CFR Călători pentru a moderniza aceste vagoane, vom moderniza materialul rulant suplimentar, bineînţeles se va face şi achiziţie de material rulant aşa cum ştiţi atât prin Autoritatea de Reforma Feroviară, cât şi prin CFR Călători" a afirmat ministrul Transporturilor, la finalul vizitei pe care a făcut-o într-un tren de călători InterRegio pe traseul Bucureşti-Constanţa.



Răzvan Cuc s-a declarat mulţumit de condiţiile de călătorie existente în traficul feroviar.



"Am decis să fac această călătorie astăzi cu operatorul naţional de transport feroviar tocmai pentru a vedea exact cum arată condiţiile de circulaţie pentru turiştii care vin la mare. Am venit cu un tren care a fost modernizat în 2018 în România, asta e foarte important, şi toate investiţiile pe care le va derula de acum înainte CFR Călători pe partea de modernizare de vagoane, de locomotive, se vor face în România. Am fost mulţumit de condiţii. Am făcut o inspecţie în tot trenul să văd toaletele cum sunt, totul a decurs conform aşteptărilor, adica foarte bine. O călătorie de două ore, 225 de kilometri. Eu cred că merită să venim cu trenul la mare", a apreciat Răzvan Cuc, citat de Agerpres.



Ministrul Transporturilor a mai spus că în acest an se va finaliza modernizarea a 160 de kilometri de pe Coridorul 4 feroviar.



"În execuţie avem tot Coridorul 4 în momentul de faţă, mai puţin secţiunea Braşov - Sighişoara, unde avem contestaţie. Tocmai de asta am şi militat pentru acea ordonanţă privind achiziţiile pe care am primit nenumărate observaţii de la Ministerul Justiţiei, tocmai pentru a putea semna contractele mai repede. În rest tot Coridorul 4 este în modernizare. Anul acesta vom mai finaliza 160 de kilometri pe tronsonul Coşlariu - Simeria până la Gurasada. Deci Coridorul 4 practic va fi modernizat şi se va

circula cu viteză, aşa cum am circulat şi pe acest tronson Bucureşti - Constanţa: 160 de kilometri la oră pentru transportul de călători şi 120 de kilometri pentru transportul de marfă" a afirmat Răzvan Cuc.