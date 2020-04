Minodora este devastată! Decesul soacrei ei i-a schimbat viaţa. "Nu urmează nimic. Era ca şi mama mea"

S-au scurs deja 11 zile de când Liviu Mihon, soțul Minodorei, a pierdut una dintre cele mai dragi persoane din viața sa. Este vorba despre femeia care i-a dat viață și a avut grijă să primească cea mai bună educație.

După o perioadă în care partenerul de viață al îndrăgitei interprete de manele a preferat să-și plângă mama în tăcere, cântăreața a acceptat să vorbească deschis despre tragedia care a marcat-o în egală măsură, având în vedere că era extrem de apropiată de soacra sa.

Minodora nu a participat la funeralii, ci doar soțul ei. "Suntem triști, îți dai seama, era ca și mama mea", a spus cântăreaţa de muzică de petrecere. "Nu urmează nimic. La Timişoara a fost doar soţul, fără mine, s-a dus doar soţul, fără mine. A fost ceva restrâns", a mai spus cântăreața pentru sursa Antenastars.

Minodora și Liviu s-au căsătorit în anul 2009, iar în viața lor a apărut și un copil. Nu s-au înțeles deloc la început, dar lucrurile s-au așezat, ulterior, a povestit artista.

"Mamei nu i-a convenit că nu e mai înfipt, mama s-a obişnuit cu Liviu greu, dar acum nu-mi dă voie să mai ţip la el. A ajuns să ţină la el. Pe soţul meu l-am cunoscut la Timişoara. A fost gelos şi l-am educat în acest sens, încă de la începutul relaţiei. Noi ne-am luat obligat, am suferit foarte tare, îmi doream şi eu un inel, un trandafir, un inel într-un tort. Am rămas însărcinată şi venea botezul şi am zis: dar nuntă nu facem? Eu am organizat totul", a povestit artista, potrivit playtech.ro