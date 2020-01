Minuni la mormantul parintelui Arsenie Boca

Nu exista credincios sa nu fi auzit vorbindu-se despre minunile pe care le face parintele Arsenie Boca, decedat in noiembrie 1989. Numerosi preoti povestesc despre parintele Arsenie care marturisea ca "dupa ce o sa piara asta" – si isi arata cortul de piele – , "voi ajuta pe mai multi". Mormantul parintelui Arsenie, de la manastirea Prislop, constituie azi unul din importantele locuri de pelerinaj din tara, in ultimii ani numarul de pelerini veniti pe 28 noiembrie (ziua in care monahul a decedat) fiind de 30.000 – 40.000 de oameni.

Mormantul – minune

Pentru a ajunge la mormantul parintelui Arsenie, aflat in cimitirul manastirii, trebuie urcata o carare de munte imprejmuita de brazi. Mormantul este mereu inconjurat de flori, iar iarba nu se ofileste niciodata, nici macar in iernile cele mai crancene. Majoritatea celor ce ingenuncheaza in fata crucii pe care scrie Arsenie Boca spun ca l-au simtit pe parinte in preajma lor. Au simtit ca pacatele lor le sunt iertate, iar rugaciunile le sunt ascultate si chiar indeplinite. „Am fost la mormantul parintelui de trei ori. De fiecare data l-am rugat sa ma ajute sa construiesc o biserica", povesteste preotul Constantin Stuparu, paroh al bisericii Sf. Nectarie din Braniste.

Parintele a lasat cuvintele acestea drept testament: „Eu acum nu va pot ajuta, dar daca am sa plec de aici sa stiti ca v-ajut, numai sa veniti la mine! Pentru cel ce varsa o lacrima la mormantul meu, eu ma voi ruga la Dumnezeu!”. Si credinciosii vorbesc mereu despre minunile care se fac prin rugaciunile parintelui. „Mie, parintele Arsenie, prin rugaciunile sale, mi-a vindecat copilul bolnav. Vai! Copilul meu era sa moara, era sa se intample un necaz, un accident si cred ca numai rugaciunea parintelui Arsenie ne-a izbavit si ne-a scapat copilul de la o moarte napraznica sau de la alte necazuri”, a spus unul dintre acestia.

