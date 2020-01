Mircea Badea l-a atacat pe Abi Talent. Moderatorul i-a înfuriat rău pe fanii duşmanului lui Alex Velea

Mircea Badea nu a putut sta deoparte de scandalul momentului în care sunt implicați Alex Velea și Abi Talent, iar imediat după ce a primit în direct un mesaj chiar de la "Regele YouTube", moderatorul nu s-a lăsat mai prejos și a vrut să-i transmită fenomenului rap din România câteva vorbe, scrie playtech.ro. În lumea lui, se pare, acest Abi Talent nu există deloc.

Abi Talent a avut o întâlnire recentă cu Anamaria Prodan, iar atât el, cât și celebra impresară au postat pe conturile de socializare mai multe imagini și clipuri video pentru urmăritorii lor. Ca o notă de ironie, Mircea Badea i-a dat umilință totală lui Abi Talent, spunând că nimic nu se întâmplă în România, fără celebrul personaj.

Moderatorul Antena 3 i-a înfuriat rău pe fanii dușmanului lui Alex Velea

„Eu l-am descoperit pe domnul Abi Talent săptămâna trecută. În lumea mea, Abi Talent nu exista, adică eu nu știam că există. Am aflat absolut întâmplător. A făcut el nu știu ce clip, foarte misogin desigur, cu Gucci și cu Versace și ceva. După care am văzut, cu uimire, peste două zile, că și Alex Velea și cu Antonia se ceartă cu Abi Talent. Dup-aia am văzut că Abi Talent a ieșit la masă cu Anamaria Prodan, care Anamaria Prodan i-a arătat lui Abi Talent ceasul cu diamante primit de la Reghe. Așa ceva? (...) Am impresia că Abi Talent e toată treaba. Nimic nu se întâmplă fără Abi Talent în România", a afirmat Mircea Badea.

Abi Talent se consideră cea mai în celebră vedetă din România, de pe Youtube, dat fiind și susținerea sau vizualizările sale de pe Internet. Alberto, pe numele lui real, este unul dintre cele mai populare personaje din rândul adolescenților așa că, pozele publicate strâng sute de mii de like-uri.