Mircea Badea, replică dură pentru Cristian Tudor Popescu! "N-o să am niciun cuvânt bun despre tine. Marş"

„Uite CTP, cum facem, ca să stai liniştit şi să nu te mai zvârcoleşti aiurea: în cazul (puţin probabil) în care o să crăpi înaintea mea, îţi promit că n-o să am niciun cuvânt bun despre tine. OK? Marş!“, a scris Mircea Badea pe Facebook.

Replica realizatorului postului Antena 3 a venit în contextul în care jurnalistul Cristian Tudor Popescu a semnat un editorial la adresa postului de ştiri în cauză legându-se de reacţia vedetelor şi şefilor după moartea jurnalistei Cristina Ţopescu. „La zisa televiziune au apărut şefi şi trepăduşi care au «mărturisit» despre ce bună era Cristina. Şi cât sunt de afectaţi de dispariţia ei... Chiar şi după 30 de ani de gazetărie trebuie să mai învăţ că făţărnicia nu are niciodată margini. Oare o pătrunde şi până acolo unde e acum Cristina?“, scrie acesta.

Mircea Badea a mărturisit într-o emsisiune faptul că este şocat de moartea jurnalistei, şi că deşi aveau opinii contrare, acesta a respectat-o mereu pentru sinceritate pe cea care i-a fost colegă timp de patru ani.



„E fără doar şi poate o ştire şocantă din toate motivele. Sigur că am cunoscut-o pe Cristina Ţopescu, am interacţionat de multe ori în direct. Îmi aduc aminte de o emisiune de prin 2013 când ne-a dat ocazia, în direct, şi mie şi lui Gâdea să avem grijă de nişte căţei care nu aveau stăpân şi care erau într-o situaţie dificilă. Ne-a dat ocazia să ne implicăm (...). Era fără doar şi poate un jurnalist, un om absolut sincer în ceea ce făcea. Eu, de cele mai multe ori, m-am situat pe contrasensul opiniilor sale. Am avut puncte de vedere contrare în foarte multe situaţii, dar cu siguranţă, punctele sale de vedere erau sincere. Credea cu foarte multă pasiune în fiecare vorbă pe care o rostea şi nu avea nici coordonări ascunse, nici o agendă complexă, ci una a propriilor convingeri. Lucru care este foarte rar şi pentru care am respectat-o întotdeauna. Chiar dacă, repet, de foarte multe ori am avut puncte de vedere contrare. Era evident că ea întotdeauna vorbea ceea ce gândea, ceea ce simţea (...) Atât de nedereaptă şi de şocantă mi se pare această ştire încât mă revolt din fiecare celulă a corpului meu, deşi inutil“, a spus Mircea Badea.

Cristina Ţopescu a murit la vârsta de 59 de ani, aceasta a fost găsită fără suflare în locuinţa sa din oraşul Otopeni, în data de 12 ianuarie. Autorităţile consideră căp cel mai probabil jurnalista a murit pe 28 decembrie 2019.