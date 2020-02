Mircea Badea, reacţie incredibilă după ce Daniela Crudu a fost bătută de iubit. A spus-o în direct la TV

Mircea Badea a comentat si el scandalul momentului în România.

Cătălin Botezatu, reacţie-şoc după ce Daniela Crudu a fost bătută de iubit: "A fost vina ei!". De ce o acuză pe fosta asistentă TV

"Asta cu gelozia este ceva abominabil. Dacă este o boală cu adevărat odioasă, aceasta este gelozia. Tu te combini cu una. Și unde ai cunoscut-o? La un institut de maici? Nu. Ducea apă în Africa? Nu. De unde ai auzit că există Daniela Crudu? Din ziare, de pe la televizor. Dacă te-ai combinat cu Daniela Crudu și ești gelos înseamnă că nu ești sănătos la cap. Dar întrebarea mea este cum dracului ajung ăștia să fie bogați, ăștia care se combină cu Daniela Crudu și sunt geloși. Te enervează că au venit unii să facă poze cu ea? Pe bune?! Dar tu de ce te-ai combinat cu ea? Ăsta are Bentley? Nu vi se pare o chestiune absolut nedreaptă din partea vieții? Păi dacă ăsta are Bentley... noi ar fi trebuit să avem Gulfstream. Dacă ăsta are un Bentley, noi trebuia să avem zece", a spus Mircea Badea.

Daniela Crudu, bătută de iubitul croat. Ce s-a întâmplat, de fapt, în noaptea incidentului: filmul complet al evenimentelor

Daniela Crudu a ajuns duminică dimineață la Spitalul Universitar din București, după ce a sunat disperată la serviciul unic de urgență în jurul orei 5:30. Ea avea nasul spart și mai multe traumatisme pe corp, după ce iubitul ei a lovit-o cu bestialitate în timp ce se întorceau spre casă, a dezvăluit o persoană apropiată.

Daniela Crudu rupe tăcerea după ce a fost desfigurată de iubitul croat: "Nu mai văd, am ochii lipiţi şi plini de sânge" VIDEO