Articol publicat in: Politica

Mircea Diaconu, despre retragerea Vioricăi Dăncilă din cursa electorală: Au fost aleşi morţii

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Mircea Diaconu, candidat la alegerile prezidenţiale susţinut de Pro România şi ALDE, spune că nu negociază cu PSD ca să fie susţinut în cursa pentru Cotroceni și că Viorica Dăncilă nu se mai poate retrage din cursă. "Nu se poartă nicio negociere (cu PSD - n.r.) în timpul acesta şi este imposibil. Să fie foarte clar! Este imposibil să se retragă (Viorica Dăncilă - n.r.). S-au tipărit buletinele, totul, deci nimeni nu se poate retrage de acolo. Au fost cazuri, vreo trei cred, în care în punctul acesta, (...) nişte primari au murit şi au fost aleşi. Au fost aleşi morţii, care erau în mecanismul respectiv", a declarat Mircea Diaconu sâmbătă, întrebat dacă își negociază susținerea cu PSD. El a mai spus că Viorica Dăncilă nu trebuie subestimată. "Cifrele, procentele sunt în mişcare. Fiecare zi aduce bine, rău, contează mai departe, în mod sigur prestaţia fiecăruia, poziţionarea fiecăruia... Dar apropo de doamna Dăncilă cu PSD: ştiţi, un leu rănit e mai periculos decât un leu sănătos", a declarat Mircea Diaconu la Sibiu. Mircea Diaconu a discutat, sâmbătă, în Piaţa Mare din Sibiu, cu simpatizanţii care au dorit să-i adreseze întrebări. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay