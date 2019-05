Mircea Lucescu a vorbit despre RETRAGERE. A antrenat ultima oară naţionala TURCIEI

Mircea Lucescu, 73 de ani, le-a pregatit in cariera sa pe Corvinul Hunedoara, echipa national a Romaniei, Dinamo, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid, Inter, Galatasaray, Besiktas, Sahtior Donetk, Zenit St. Petersburg si echipa national a Turciei.

"Nu stiu daca ma mai intorc! Ma mai gandesc daca merita sau nu sa merg mai departe", a spus Mircea Lucescu pentru Pro TV.

Mircea Lucescu, demis de la naţionala "Semilunei". "Turcia va avea întotdeauna un loc special în inima mea"

Mircea Lucescu are in palmares 34 de trofee, printre care si Cupa UEFA in 2009, cu Sahtior Donetk, si Supercupa Europei in 2000, cu Galatasaray.