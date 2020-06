Mircea N Stoian, atac dur la Costin Mărculescu: "Considera că e sub demnitatea lui să muncească să-şi câştige existenţa" VIDEO

Jurnalistul Mircea N. Stoian a subliniat faptul că actorul Costin Mărculescu a cunoscut succesul atunci când avea agenţia de fotomodele, agenţie care, însă, nu se afla în topul agenţiilor de fotomodele din Europa de Est.

"Compania de fotomodele a lui Costin Mărculescu n-a fost niciodată pe primul loc în Europa de Est. Ani de zile am lucrat în domeniu. Agenţia lui era pe undeva pe la mijlocul clasamentului. De la mijloc spre jos", a precizat Mircea N. Stoian.

Jurnalistul îi reproşează regretatului Costin Mărculescu faptul că, deşi a câştigat foarte bine, a şi cheltuit pe măsură, ducând o viaţă deloc chibzuită.

"Costin a câştigat foarte mulţi bani, dar la fel i-a şi cheltuit: şi-a făcut ziua de naştere la Circul Globus, a adus o mulţime de invitaţi, fotomodele. Costin a avut multe business-uri, dar s-a ruinat pentru că nu a ştiut să şi le ducă la capăt", a spus jurnalistul.

Mircea N. Stoian menţionează o altă greşeală majoră pe care ar fi făcut-o Costin Mărculescu şi din cauza căreia ar fi ajuns la limita sărăciei: a refuzat să înţeleagă faptul că gloria e trecătoare şi că trebuie să muncească pentru a se menţine pe culmile gloriei.

"Costin ar trebui să fie un exemplu pentru cei care se gândesc că gloria ţine toată viaţa. Nu, gloria este efemeră. Iar ca să-ţi câştigi locul tău în panoplia existenţei publice, trbuie să munceşti din greu. Nu se poate să trăieşti din amintiri", a subliniat Stoian.

Referitor la prietenii lui Costin Mărculescu, jurnalistul Mircea N. Stoian a precizat că acesta a avut mulţi prieteni care l-au ajutat tot timpul, dar că el avea probleme financiare care nu se mai sfârşeau pentru că refuza să muncească oriceţ

"Costin a avut foarte mulţi prieteni care l-au ajutat: Pepe, Mitoşeru, Oana Zăvoranu, Capatos l-au ajutat la greu. Şi eu am încercat de câteva ori să-l ajut cât am putut şi cum am putut. Dar Costin trăia din amintiri. El credea că odată ajuns pe culmile gloriei, e sub demnitatea lui să accepte rolul de colaborator la un teatru sau să facă altceva să-şi câştige existenţa. De aici şi problemele financiare şi problemele de imagine", a conchis Mircea N. Stoian.