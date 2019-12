Mircea Radu a vorbit în premieră despre tragedia care i-a marcat VIAŢA. "S-a şters absolut totul şi am redevenit altcineva"

Mircea Radu și-a pierdut mama în perioada în care avea cea mai mare nevoie de un părinte, la vârsta de 25 de ani.

"S-a şters absolut totul şi am redevenit altcineva, am luat-o de la zero, ca un om care începe să înveţe să meargă'', a declarat Mircea Radu pentru OK!Magazine.

Mircea Radu are o familie frumoasă și este tatăl a doi copii minunați, însă tot la copilărie îi zboară gândul: "Amintirile mele cele mai frumoase de Crăciun sunt cele în care găseam sub brad o pungă în care erau portocale şi o jucarie. Atunci când eram copii şi nu eram înstăriţi. Culmea este că de multe ori mă refugiez în gândul ăsta, deşi copiii mei au acum foarte multe şi sub acelaşi brad şi eu găsesc cadouri simandicoase. Totuşi, fericirea mea este legată de acele vremuri".

Mircea Radu a adus în discuție și problemele din mariajul său.

"În orice căsnicie există situaţii delicate, neprevăzute, mai grele, dar, dacă se vrea, se depăşesc. Dacă fiecare ştie ce are de făcut şi înţelege că într-o căsnicie e nevoie de doi, să gândeşti pentru doi, atunci căsnicia merge, nu e nevoie de mari artificii. Altfel, se alege praful", a spus Mircea Radu.