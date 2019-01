Mircea Rednic, ARESTAT! Dezvăluire BOMBĂ despre antrenorul lui DINAMO

Mircea Rednica motivat decizia de a veni la Dinamo într-un moment foarte prost prin faptul că este dinamovist de mic.

"Ţin cu Dinamo. Și nu-s ca alții care zic așa. De ce? Pentru că Dinamo a venit la un meci, ori de Cupă, ori meci amical, era generația lui Lucescu, și mi-a plăcut. Erau unul și unul, toți cu talie, frumoși, înalți, au venit într-un echipament alb, m-au atras foarte mult aceste detalii. Se simțea putere în echipa aia. Eram clasa I sau clasa a II-a. Asta nu pot să uit, e prima oară când m-a dus tata la meci. Și am rămas impresionat. După aceea am început să țin cu Dinamo", a declarat Mircea Rednic pentru doardinamo.ro.

Mircea Lucescu, DESFIINŢAT de Mircea Rednic: "N-a ajutat niciodată pe nimeni!". DEZVĂLUIRI INCREDIBILE

Mircea Rednic şi Michael Klein au fost băgaţi şi la arest pentru a semna cu Steaua: "S-au făcut niște presiuni, eu și Klein am făcut în aceeași perioadă armata, Mișa era mai mare ca mine, dar am intrat la facultate amândoi, la Metalurgie, și am fost în Armată. Atunci a fost o perioadă grea pentru mine și Mișa, eram jucători de echipă națională și Steaua a încercat, ne-au chinuit... Steaua a încercat, ne-a trimis și la arest, și pe la Baia Mare. Norocul nostru că era un erou al muncii socialiste la Hunedoara, nu mai știu cum îl chema, și el a intervenit pentru noi".