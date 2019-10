Mircea Solcanu, transformare şocantă după ce a fost operat pe creier. Cum arată şi cu ce se ocupă acum FOTO

Mircea Solcanu a trecut în 2012 printr-o intervenţie chirurgicală extrem de riscantă la Viena, pentru îndepărtarea unei tumori la creier.

"Pur şi simplu, am murit puţin pe parcursul intervenţiei chirurgicale, dacă pot spune aşa. Treaba cu luminiţa de la capătul tunelului este adevărată, dar nu e o luminiţă, ci un ditamai reflectorul. Acum, pot spune că nu trebuie să-i mai plângem pe morţi, ci mai degrabă să ne plângem pe noi. Dacă Dumnezeu m-a lăsat în viaţă, am decis să le spun şi altora experienţa mea. Am schiţat deja cartea", a declarat atunci Mircea Solcanu.

Fostul prezentator de la Acasă TV s-a înscris la Facultatea de Arte din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, unde a susţinut examen în sesiunea de vară şi a fost admis la "fără taxă", la specializarea Artele spectacolului (Actorie). În calitate de student-boboc, Mircea Solcanu a fost prezent alături de colegi marţi, 1 octombrie, la festivitatea de deschidere a anului universitar 2019-2020.

Mircea Solcanu a ieşit cu scandal din televiziune. O postare pe Facebook l-a costat scump, fiind concediat de trustul PRO TV după ce i-a acuzat pe părinţii lui Ionuţ Anghel, băieţelul sfâşiat de câini în septembrie 2013, folosind termeni foarte duri: "Familia Anghel! S-a inventat munca. Dacă nu vă place munca, duceţi-vă copilul să-l mănânce alţi câini, se pare că din asta trăiţi. Ce sumă aţi încasat în urma participării la emisiuni TV, acelea care se desfăşurau când copilul vostru era pe catafalc?".