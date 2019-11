Miss Universe 2019. Dorina Chihaia va reprezenta Romania la concursul de frumuseţe din SUA FOTO

Dorina s-a nascut in Bucuresti, a trait in Iasi pana in anul 2015, iar de patru ani locuieste in Shanghai, scrie orange.ro. Absolventa a Facultatii de Drept a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Dorina Chihaia a facut studii de masterat la Koguan Law School a Universitatii Shanghai Jiao Tong, China, una dintre cele mai prestigioase institutii de profil din lume. In 2017, Dorina a fost premiata in Parlamentul Romaniei ca finalista la categoria "Alte Continente", la Gala Ligii Studentilor Romani din Strainatate.

Tanara a inceput sa lucreze ca avocat in 2014, la Florenta, in Italia, iar, in 2015, dupa ce s-a mutat in China, a fost consultant intr-o companie specializata in comert international, in Shanghai. In 2017 a lucrat ca asistent al Consulului Romaniei din Shanghai, iar, in 2018, a fost membru al Comisiei Economice si Sociale a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Asia si Pacific in Bangkok, Thailanda. Din 2019, Dorina Chihaia este antreprenor, infiintand in Shanghai o companie specializata in promovarea turismului si traditiilor romanesti in China, avand ca obiectiv atragerea turistilor si investitorilor chinezi in Romania. Dorina este pasionata de lectura, vioara, dans si calatorii si vorbeste fluent patru limbi straine, engleza, chineza, italiana si spaniola.

"Ma voi folosi de acest eveniment mondial si de experienta mea ca reprezentant al Romaniei in alte numeroase evenimente si organizatii internationale pentru a promova turismul, traditiile si cultura Romaniei in fata a miliarde de spectatori si telespectatori din intreaga lume", a declarat Dorina Chihaia.

Romanii sunt invitati sa urmareasca evolutia Dorinei in competitie vizitand pagina oficiala de Facebook Miss Universe Romania - www.facebook.com/MissUniverseRomania -, unde vor putea vota Romania. Like-urile si voturile de pe paginile de Facebook oficiale vor fi luate in calcul la punctajul final al competitiei din Atlanta.

"Tinand cont de educatia si experienta sa profesionala remarcabila, Dorina Chihaia este fara indoiala una dintre cele mai pregatite delegate ale Romaniei care au ne-au reprezentat tara intr-o competitie internationala de frumusete pana in acest moment. (...) Dorina este un model demn de urmat de toate romancele frumoase care isi doresc sa se remarce in acest domeniu si sa promoveze valorile Romaniei peste hotare!", spune Ernest Hadrian Bohm, reprezentantul ExclusivEvent, organizatorul selectiei nationale, si presedintele Miss Universe Romania.

Aflata la a 68-a editie, Miss Universe se va desfasura anul acesta in Atlanta, SUA, in perioada 28 noiembrie - 9 decembrie. Marea finala va avea loc in Atlanta, pe 8 decembrie, si va fi transmisa live de televiziunile Fox si Telemundo, dar si online, pe www.facebook.com/MissUniverseRomania . In competitie vor participa 90 de candidate, marele premiu fiind in valoare de aproximativ 250.000 de dolari.