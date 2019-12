Misterele Revoluţiei, dezvăluite după 30 de ani. Omul care l-a omorât pe Ceauşescu se destăinuie, cum a trăit dictatorul ultimele clipe

Ion Boeru avea 31 de ani în 1989 şi era căpitan în Armata Română. Își amintește cum Nicolae Ceauşescu era îmbrăcat elegant și mirosea puternic a colonie, în schimb, Elena Ceaușescu avea un miros înecăcios. Ultimele cuvinte ale lui Ceaușescu au fost: "Trăiască Republica Socialistă România, independentă și liberă". Boeru s-a întors la mormântul lui Ceaușescu cu cei de la Daily Mirror pentru o vizită, înainte el mai fiind acolo doar de două ori în ultimii 30 de ani. Privind mormântul, spune liniștit: "Nu am niciun regret, niciun regret. Da, sunt sigur că gloanțele mele i-au ucis pe amândoi. Nu este un lucru de mândrie, dar este ceea ce s-a întâmplat".

Pe 25 decembrie 1989, Ion Boeru era una dintre cele 15 persoane din interiorul sălii de judecată de la Bază Militară 01417 din Târgoviște, în timp ce Ceauşescu s-a confruntat cu un proces secret, acuzat că a ordonat moartea a 60.000 de persoane și a ascuns până la un miliard de dolari în conturi bancare străine. "Am fost în sala de judecată și aveam ordine să-l execut pe Ceauşescu dacă ar exista vreo încercare de salvare a acestora. Aveam arma la piept – îi priveam în permanență. Am ascultat cu urechea când judecătorii au decis verdictul și în timpul deliberărilor. Ceaușescu i-a spus soției sale că el crede că vor fi achitați. Vorbeau foarte blând. El o atingea adesea sau îi mângâia piciorul pentru a o liniști. Apoi, judecătorii s-au întors și au spus că sunt vinovați. Au pronunțat sentința „Pedeapsa capitală" apoi au plecat", a dezvăluit Ion Boeru. Sentința urma să fie executată imediat. "Acum eram doar trei în cameră, Ceaușescu a spus că a fost trădat de generalii săi – unul dintre ei a fost în instanță jucându-se cu un avion de hârtie. Îmi amintesc că a fost întrebat unde sunt conturile sale bancare, unde și-a păstrat banii. El a spus că nu are niciunul. În mod bizar, un colonel a adus apoi niște injecții cu insulină pentru Ceauşescu, acesta fiind diabetic", rememorează Boeru.

Citeşte şi Dezvăluirea lui Gorbaciov aruncă în aer evenimentele din 1989. Ce voia Nicolae Ceauşescu să facă în Decembrie 1989

"A fost ciudat când a fost pe punctul de a fi ucis, mi s-a ordonat să-i scot separat și să-i împușc. Dar m-au rugat să îi las să moară împreună și această cerere a fost acceptată. Trei soldați au intrat cu funii și le-au legat brațele la spate. Eu și un alt soldat l-am luat pe Ceaușescu, iar alți doi au luat-o pe Elena Ceaușescu. Am ieșit în aer liber, mai întâi cu Ceaușescu și am făcut stânga pentru a ajunge la punctul de execuție. Eram la jumătatea drumului când s-a oprit și a început să murmure și să cânte primul vers din Internaţională. Apoi a strigat: "Trăiască Republica Socialistă România. Independentă și liberă".

Un soldat de serviciu care a fost poreclit „Micuța Mașină" a strigat la soția lui Ceauşescu, iar ea l-a înjurat. I-am dus la zid, ne-am întors, am făcut șase pași înapoi, apoi ne-am întors – și am observat că un soldat a rămas în urmă lângă Ceauşescu. „Nu părea să realizeze ce se va întâmpla. Știam că aveam 29 de gloanțe. Le-am amintit colegilor să pună armele pe automat și când am dat comandă au tras. Am tras primele focuri – trei rafale ale AK-47. În timpul primei rafale l-am văzut pe Ceaușescu căzând în genunchi și răsturnându-se pe spate. Primele gloanțe i-au intrat în picioare și, în timp ce arma urca, au intrat în partea superioară a corpului său. Am tras următoarea rafală către ea. A căzut la stânga ei. Unul dintre colegii mei a uitat să treacă arma pe automat și a tras. Cred că a fost traumatizat. Sunt sigur că gloanțele mele i-au ucis pe amândoi. M-am temut că voi fi împușcat în continuare. Am ridicat arma în aer și am strigat: „Asta este pentru colegii mei din București și pentru toți cei din Timișoara", unde au fost uciși mulți oameni", a derulat Ion Boeru firul evenimentelor.

"Trebuia să fie un secret ce s-a întâmplat, dar când ne-am întors la bază, toată lumea știa. Era noaptea de Crăciun, așa că ni s-a permis să bem. Mi s-a dat o sticlă de coniac românesc. Am băut-o aproape într-o singură înghițitură. Apoi m-am dus la culcare. Am dormit doar două-trei ore, apoi m-am trezit la cină. Nu mă simțeam foarte bine și am băut votcă. De obicei era interzis", a mai povestit Boeru. "Am fost promovat de la căpitan la locotenent-colonel și toată lumea era geloasă, dar, per total, sunt mândru că am jucat un rol în Revoluție", a conchis fostul militar, în ibnterviul pentru Daily Mirror.