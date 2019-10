Articol publicat in: Societate

Moarte bizară în Craiova. O femeie s-a prăbuşit în gol de la etajul 6

O femeie în vârstă de 73 de ani a fost găsită moartă în faţa blocului în care locuia. Bătrâna ar fi căzut de la ferestra apartamentului în care locuia, situat la etajul şase al unui bloc din Craiova. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care femeia şi-a pierdut viaţa şi iau în calcul toate variantele. O bătrână din Craiova a murit după ce ar fi căzut de la fereastra apartamentului în care locuia împreună cu soţul său, susţin reprezentanţii Poliţiei Judeţene Dolj. POVESTE ADEVĂRATĂ. O femeie a înviat după 6 zile de la moarte. Incredibil ce a făcut când s-a dat jos din sicriu FOTO Din primele informaţii, nu se ştie încă dacă este sau nu vorba de o sinucidere, de un accident sau de un omor. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii acestui eveniment.

