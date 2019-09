POVESTE ADEVĂRATĂ. O femeie a înviat după 6 zile de la moarte. Incredibil ce a făcut când s-a dat jos din sicriu FOTO

Li Xiufeng, care suferise in urma cu doua saptamani o criza cardiaca, a fost gasita fara suflare in patul ei de un vecin, scrie stiri24biz.ro.

Toata lumea a crezut ca si-a dat obstescul sfarsit, iar batrana a fost pusa in sicriu, care a fost dus in casa ei.

Conform traditiei, sicriul a fost tinut mai multe zile in casa, pentru ca toti cunoscutii sa-si prezinte ultimele omagii.

Insa, cu o zi inainte de inmormantare, vecinii au gasit sicriul gol... Unul din vecini, Chen Qingwang, a spus: "Am fost terifiati cand am gasit sicriul gol. Am chemat toti vecinii si i-am rugat sa cautam impreuna cadavrul".

Numai ca au avut parte de o surpriza si mai mare atunci cand au gasit-o pe batrana in bucatarie, facand mancare.

Li Xiufeng a spus: "Eram obosita si am dormit mai mult timp. Cand m-am trezit, mi-era foarte foame si m-am dus sa-mi fac ceva de mancare".

Doctorii au spus ca femeia a fost in moarte clinica. "Datorita traditiilor locale, care spun ca persoana decedata trebuie tinuta in casa mai multe zile inainte de inmormantare, aceasta femeie a fost salvata".

Insa, aceleasi traditii spun ca dupa decesul unei persoane, toate posesiunile ei trebuie arse. Prin urmare, Li Xiufeng a pacalit moartea, dar acum s-a trezit saraca lipita pamantului.