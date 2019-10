Articol publicat in: Societate

Moarte inexplicabilă a unui copil de 8 ani. S-a prăbuşit brusc, în timp ce umfla roata unei biciclete

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 56 min) // Actualizat: (acum 56 min) // Sursa: romaniatv.net Un băiat de opt ani din comuna Suharău a murit, luni seară, în timp ce se juca. Copilul a leșinat în timp ce umfla o roată de bicicletă, iar resuscitările nu l-au putut salva. Copilul a mers cu sora sa în curtea unor vecini iar la un moment dat a vrut să umfle roata unei biciclete. El a leşinat brusc, iar ceilalţi copii s-au speriat şi au alertat părinţii. Un echipaj al Servciului Județean de Ambulanță l-a preluat pe băiat, cadrele medicale executând manevre de resuscitare pe tot parcursului drumului spre spital. La Unitatea de Primiri Urgențe, acesta a intrat în stop-cardio respirator și a murit. Polțițiștii au demarat o anchetă în acest caz. Se așteaptă rezultatele necropsiei efectuate de către specialiști din cadrul Serviciului de Medicină Legală din Botoșani. loading...

