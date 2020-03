Moaştele Sfintei Corona, expuse public pentru a alunga coronavirusul. Sfânta protejează împotriva epidemiilor

Sfânta Corona a fost ucisă de romani în urmă cu aproximativ 1.800 de ani. Catedrala plănuia înainte de izbucnirea epidemiei să expună altarul Sfintei Corona vara aceasta ca parte a unei expoziţii dedicată meşteşugului în aur.

Experţii curăţă cu migală altarul din aur, bronz şi fildeş, care a fost ascuns de ochii publicului în ultimii 25 de ani, pentru a-l pregăti pentru când va fi expus. „Am scos altarul puţin mai devreme decât plănuiam şi acum aşteptăm să stârnească un interes mai mare în contextul răspândirii coronavirusului", a spus purtătoarea de cuvânt a Catedralei din Aachen.

Corona ar fi avut 16 ani când a fost ucisă de romani, probabil în Siria, pentru că propovăduia credinţa creştină. Potrivit legendei, ea a avut o moarte îngrozitoare.

Moaştele sfintei, aduse la Aachen de regele Otto III în anul 997, au fost păstrate într-un mormânt săpat sub o lespede din catedrală până în 1911-1912, când au fost plasate într-un altar de 93 de centimetri înălţime şi cu o greutate de 98 de kilograme.

Catedrala romano-catolică din Aachen, construită de împăratul Carol cel Mare, în secolul IX, este una dintre cele mai vechi din Europa. Împăratul a fost îngropat aici în 814, iar catedrala a fost folosită pentru încoronarea regilor germani.

Sfânta Corona este protectoare împotriva tuturor epidemiilor.

