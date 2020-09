Modelul cu cel mai mare posterior din Africa se iubeşte un cântăreţ care are o boală rară. Povestea unei relaţii inedite

Un cântăreţ care doar un metru şi 10 centimetri înălţime din cauza unei boli rare, are o relaţie cu cea cunoscută drept Kim Kardashian a Africii. E vorba despre un fotomodel cu dimensiuni generoase, care se mândreşţe că are cel mai mare posterior. Tânărul de 30 de ani are ambiţii mari pentru că vrea să devină preşedinte în Guineea, scrie The Sun.