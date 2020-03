Moise Guran, sfaturi pentru români în plină criză de coronavirus

"Primul meu sfat pentru toată lumea este să țină cât mai mult de job-ul lor. Trebuie să îți conservi cât mai mult statutul. - Eu știu că cel mai important “asset” pe care îl are o firmă sunt oamenii pregătiți și aceștia se formează în ani de zile. Să le dai cu piciorul la primul semn de criză nu este deloc o idee bună. Trebuie să-ți evaluezi bine perspectiva afacerii tale. Să-ți dai oamenii afară, să te grăbești și să iei o decizie care după aia să te coste încă niște ani de zile în care să formezi alți oameni s-ar putea să fie și mai greșit. - Nu mai sunt în politică. Nici nu am fost. Am avut două luni în care am jucat un rol tehnic. Nu m-am înscris în nici un partid. După două luni în politică îmi trebuie și o carantină de la lumea în care am fost. Politician nici nu am fost. - N-am zis că nu m-aș mai întoarce la radio, am zis că nu m-aș mai întoarce la “România în direct”. - Din punct de vedere profesional simt nevoia să mă reinventez la intervale regulate de timp. - Îmi lipsesc strângerile de mână. - Fac aprovizionarea o dată pe săptămână și urmez sfatul de a trata termic serios mâncarea, asta înseamnă că friptura nu e ce trebuie. În continuare sunt cu 10 kg mai ușor decât eram atunci când eram colegi la radio.

Pe 15 ianuarie, Moise Guran a anunțat, într-o intervenție la Europa FM, că renunță definitiv la cariera de jurnalist și că își va asuma un rol politic. Decizia sa a venit după mai multe discuții cu liderii Alianței USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș.

Într-o conferință de presă susținută în aceeași zi, Dan Barna a explicat că Guran va fi implicat direct în coordonarea campaniilor alianței USR-PLUS pentru alegerile locale și alegerile parlamentare „indiferent dacă vom avea anticipate sau nu”.