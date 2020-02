Moment emoţionat pentru o tânără din America! Şi-a regăsit familia în România la 25 de ani după ce a fost răpită la naştere

La scurt timp după ce s-a născut Belle Barbu, părinții ei biologici au fost informați că are o afecțiune cardiacă care necesita îngrijiri medicale. Când părinții lui Bellei s-au întors la spital câteva zile mai târziu pentru a-și ridica fiica nou-născută, li s-a spus că fiica lor a murit.

Cu toate acestea, Belle, care s-a născut prematur, dar sănătosă la naștere, a fost de fapt răpită din spital și dusă la un orfelinat de trafic de persoane , unde în cele din urmă a fost vândută unei familii din America.

Potrivit tinerei de 25 de ani, care a fost crescută în Wisconsin de familia ei adoptivă, dar a știut întotdeauna că este adoptată, în cele din urmă a descoperit adevărul cu ajutorul prietenilor, un test ADN și un grup pe Facebook care ajută copiii români adoptați să fie găsiți de membri familiei.

La mai puțin de 48 de ore de la intrarea în grup, Bella spune că și-a găsit familia, care locuiau în Italia. Potrivit acesteia, în cele din urmă, a aflat că părinții ei, fermierii de clasă inferioară, care încă trăiesc fără apă curentă, au aflat de la un muncitor de la spital despre soarta fiicei lor şi o căutau de un an. În ciuda faptului că fiica lor era în viață, nu au putut să o găsească. "De un an m-au căutat, dar nu m-au putut găsi pentru că am fost adoptat în SUA", a spus Belle.

Cazul Bellei a ajuns în atenția Operațiunii Căilor Ferate Subterane (OUR), o organizație nonprofit care își propune să pună capăt traficului de copii și sclaviei copiilor. "Folosesc sistemul de orfelinat legitim, falsifică certificatul de naștere, trimit copilul la un orfelinat, îl adoptă și câștigă o tonă de bani - în jur de 15.000 de dolari până la 20.000 dolari pe un copil”, a declarat fondatorul organizației, Tim Ballard. "Un nou-născut este foarte valoros.”

După ce a auzit povestea Bellei și despre intenția ei de a călători în Italia, organizația a decis să ajute contribuind cu fondurile pentru călătorie.