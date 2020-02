Momente cumplite în Turcia! 21 de oameni au murit într-o avalanşă - VIDEO

Guvernatorul provinciei Van, unde a avut loc dezastrul, a spus că au fost găsite corpurile a 12 salvatori și a nouă civili. Mehmet Emin Bilmez, guvernatorul provinciei Van, a spus că aproximativ 30 de persoane au fost scoase de sub zăpadă.

Alert : A second avalanche has occurred in #Turkey killing at least 8 rescue workers and leaving at least 20 others buried under the snow. Rescue workers were sent to rescue people from an earlier #avalanche that killed 5 people near the town of Bahcesehirpic.twitter.com/tiDmpbPpRo