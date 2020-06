Momente grele pentru Elena Cârstea. Mama ei este grav bolnavă: "Mi-e dor de România, dacă aş putea, aş veni pe jos!"

"Mămica se uită toata ziua la televizor, sărăcuța, e bolnavioară, nu știu cât o mai poate duce, uită să și mănânce. Mama, o femeie care cândva a dărâmat munții, nu mai poate face doi pași. Eu produc panică acum, nu bani, soțul câștigă. Am avut trei clienți pentru o casă. Foarte greu m-am acomodat în America. Din păcate, drepturile mele de autor au dispărut. Vocea mea costă, dar și personalitatea mea, așa că cine vrea să-i cânt, să știe.

Sunt prea bătrână ca să mai adopt și să mai cresc alți copii, am două fete, le iubesc de nu mai pot. Am făcut atâtea lucruri, dar faptul că am putut pune acești doi copii pe picioare, e o mare satisfacție.

Sanda vine acasă pe 4 iulie, e cam băiețoasă, vrea să rămână în Armată, să iasă la pensie la 37 de ani. La cât e de frumoasă și de deșteaptă putea fi fotomodel, dar ea a vrut să fie mecanic. Iar Adriana, fata cea mică, nu m-a sunat de câteva zile, e în Coreea, de-abia aștept să termine stagiul și să vină acasă. Nu mă bag în viețile lor.

Viața mea e cam plictisitoare, de aceea am căței și pisici. Mai scriu, din când în când, îmi trebuie alți ochelari, nu mai văd bine nici de aproape, nici la distanță. Mă apropii de 60 de ani, nu m-am schimbat de nici o culoare, nici n-am un gând. Am 30 de ani pe un picior. M-am uitat câte riduri am făcut, te vezi în oglindă, nu mai e imaginea pe care o știai, noroc că mă țin fetele tânără. Suflește nu îmbătrânim, doar imaginea se deformează, dar ne ducem cu mândrie tot înainte.

Mi-e dor de România, dacă aș putea, aș veni pe jos!", a povestit Elena Cârstea pe Facebook.

Citeşte şi: Elena Cârstea, fără speranţă! Ce a ajuns să facă în SUA pentru bani!

Elena Cârstea suferă după surorile decedate

Vedeta a fost greu încercată, însă a reuşit să treacă peste toate loviturille pe care viaţa i le-a dat, însă pe unele nu le va putea uita niciodată.

Cuprinsă de dor, solista plânge după surorile ei decedate, Ofelia, care a murit de cancer în 2017, la vârsta de 48 de ani şi Sanda, care s-a prăpădit pe când avea doar 28 de ani. ”Draga mea Ofe, mi-am propus să nu fiu tristă și să plâng azi, pentru că sufletul meu plânge de când ai plecat. Să faci un chef pe cinste în Grădina Raiului cu Sanda, mi-e tare dor de voi și m-ați lăsat singură, în rest toate sunt relativ ok. Mai dă un semn din când în când și să nu bei prea multă palincă! Te iubesc la nesfârșit, în infinit”, a scris Elena Cârstea pe Facebook, când Ofelia ar fi trebuit să își aniverseze ziua de naștere.

„Sora mea a murit asfixiată. A fost o răzbunare pentru că ea avusese o relaţie cu un căpitan de vas, care fugise în străinatate cu vasul şi cu echipajul vasului, a povestit artista într-o emisiune de-a lui Cătălin Măruță, adăugând că nu a cercetat mai departe neverosimila povestea din cauza amenințărilor primite.