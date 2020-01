Momentul care a dărâmat-o pe Cristina Ţopescu. Băncile i-au luat casa din cauza DATORIILOR

Cristina Topescu lucra la Canal 33, un post TV cu specific economic, si a locuit intr-o casa inchiriata in Otopeni. Asta pentru ca jurnalista si-a pierdut casa din cauza datoriilor la banci.

Ce avere avea Cristina Ţopescu. Cât câştiga şi ce afaceri avea fiica lui Cristian Ţopescu

Cristina Topescu a fost executata silit din cauza a trei imprumuturi: doua in franci elvetieni si unul in euro. Aceastea au fost contracate in perioada 2004-2008 si neachitate pana in 2012, cand executorul judecatoresc a primit ordinul de executare.

In 2013, vila din Balotesti a jurnalistei a fost scoasa la licitatie, sctie WOWbiz.ro.

Cristina Topescu a mai fost executata silit de o prietena care o imprumutase cu 26.000 de euro. N-a putut sa returneze banii, iar femeia a dat-o in judecata si a castigat.