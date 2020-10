Monica Anisie: 338 de unităţi de învăţământ din România au trecut în scenariul roşu. Recomandarea ministrului pentru profesori

Anisie îi încurajează pe profesori să îşi desfăşoare activitatea în mediul online fără reţineri.

„În scenariul roșu sunt astăzi unități de învățământ care, fie din cauza pandemiei, fie din cauza infrastructurii, își desfășoară activitatea în sistem online astfel că, în orice condiții, educația continuă. Înainte, fie că erau inundații sau alte aspecte, copiii își opreau activitatea.

Am încredere că fiecare profesor își dă seama cât de important este să fie alături de copii, să modeleze caracterele acestora, numai așa putem înțelege cât de important este să fie alături de aceștia. Cei care sunt reticenți, urmând exemplul celorlalți colegi, vor înțelege că nu au de ce să aibă temeri. Avem toate elementele ca acești profesori să nu se simtă în pericol. Avem o tehnologie prin care am interzis înregisstrarea acestor convorbiri, astfel încât nu au de ce să își facă griji”, a declarat Monica Anisie, pentru Realitatea Plus.

Mai multe unităţi de învăţământ ar putea trece în scenariul roşu

Achiziţionarea tabletelor e o problemă urgentă şi foarte importantă, a mai spus ministrul. „Dacă astăzi avem 338 de unități de învățământ aflate în scenariul roșu, există posibilitatea ca mai multe unități să fie în acest scenariu. Trebuie să achiziționăm rapid tabletele, procedura se află la ONAC. Ministerul Educației finalizează o achiziție de laptopuri și camere web pentru peste 1000 de licee din țară. Printr-o hotărâre de guvern, au fost alocați bani pentru stocuri suport pentru unitățile de învățământ astfel încât, dacă există o problemă, inspectoratul școlar să intervină rapid”, a precizat ministrul.

Anisie spune că pentru ultimele loturi de tablete a început deja procedura de licitație.

„Încă din luna mai, deja prin hotărâre de Guvern, au fost alocați bani pentru achiziționarea a peste 250.000 tablete. A fost o evaluare inițială, realizată de către directorii unităților de învățământ și de către inspectoratele școlare, evaluare transmisă la ministerul Educației. Am alocat bugetul necesar, s-a realizat o licitație de către ONAC , în acest moment au fost atribuite 82.000 de tablete unui operator economic și aproximativ 109.000 de tablete unui alt operator economic. Deja pentru ultimele loturi, a început procedura de licitație”, a adăugat ea.