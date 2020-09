Monica Anisie, în prima zi de şcoală: Avem nevoie de educaţie, avem nevoie de şcoală

"Trebuie să recunoaştem că, în atâţia ani de zile, deşi am avut suspendate cursurile şi câte trei săptămâni, vă amintiţi, din cauza viscolului, gripei şi aşa mai departe, educaţia nu continua şi copiii rămâneau acasă izolaţi, fără să-şi continue învăţarea. Acum am arătat că se poate - prin suspendarea cursurilor am continuat învăţarea în sistem online. Sigur trebuie să ne perfecţionăm, dar eu spun că, începând cu acest şcolar, lucrurile vor arăta cu totul altfel decât au fost în perioada suspendării cursurilor în starea de urgenţă. Să privim cu încredere, cu speranţă şi să-i lăsăm pe copii să se bucure de această primă zi de şcoală. (...) Eu cred că acum, în prima zi de şcoală, este important să dăm un mesaj de încredere pentru toţi copiii", a declarat ministrul Educaţiei.

Monica Anisie a venit luni la Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu", unde este profesor, precizând că începe noul an şcolar cu emoţii foarte mari.

"În afara programului de la minister voi veni la ore. Şi când eram secretar de stat am venit la ore întotdeauna", a spus Monica Anisie.

Ea a subliniat importanţa respectării măsurilor speciale impuse în contextul pandemiei de COVID-19.

"Această situaţie grea prin care am trecut ne-a arătat că avem nevoie de educaţie, că avem nevoie de şcoală. Sunt copii care acum spun vrem la şcoală şi iată că s-a îndeplinit şi acest lucru. Venim în spaţiul şcolii cu încredere, cu speranţă că va fi bine şi că se poate să facem lucrurile aşa cum trebuie. (...) Dragi copii, mergeţi cu încredere la şcoală. Oricare ar fi situaţia epidemiologică noi trebuie să ne concentrăm pe învăţare. Educaţia trebuie să continue în orice situaţie, prin urmare fiţi responsabili, fiţi prudenţi, dar fiţi şi implicaţi. Prin urmare, mergem cu toţii la şcoală. Este important să mergem la şcoală şi să fim alături de profesorii noştri. Copii, fiţi responsabili, respectaţi toate regulile de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor. Noi, profesorii, suntem alături de voi. Colegilor mei le urez să aibă un an şcolar cu împliniri, cu sănătate, cu implicare şi le mulţumesc tuturor pentru tot ce au făcut în această vară. Au muncit şi în timpul examenelor naţionale, dar au făcut şi eforturi supraomeneşti atunci când au fost suspendate cursurile", a susţinut Anisie.

Potrivit ministrului Educaţiei, în toată perioada pandemiei de COVID-19, autorităţile publice locale, inspectoratele şcolare, profesorii, directorii au făcut eforturi susţinute.

"Le mulţumesc tuturor pentru tot ceea ce au făcut în această perioadă şi cred că acum întreaga societate trebuie să se concentreze asupra responsabilităţii şi asupra asumării publice", a adăugat ministrul.

Ea a fost întrebată ce se va întâmpla cu copiii "care nu au posibilităţi". "Toţi acei copii vor avea toate condiţiile să-şi continue învăţarea. Ne străduim cât putem de mult, în aşa fel încât să nu aibă de suferit", a afirmat Monica Anisie, care a completat, totodată, că elevii cu nevoi speciale au acces în şcoli.