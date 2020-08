Monica Anisie: "Normele sanitare vor fi elaborate în cursul acestei săptămâni. Există şi măsuri pentru copiii cu anumite afecţiuni"

Ministrul Educaţiei spune că şcolile se vor redeschide în funcţie de cele trei scenarii, decizia aparţinând unităţii de învăţământ. "Începem anul școlar pe 1 septembrie pentru profesori, iar cursurile de la 14 septembrie. Aceste cursuri vor începe în funcție de situația epidemiologică. La nivelul Ministerului au fost elaborate norme de protecție aflate acum în dezbatere publică și pe care trebuie să le adoptăm. Săptămâna aceasta trebuie să le avem deja aprobate.

În scenariul verde, toți elevii pot participa la cursuri în condiții de protecție sanitară, un scenariul galben, în care elevii pot participa fizic la cursuri, mai puțin cei din cei din clasele V, VII, IX, XI, care pot participa alternativ, fizic și online. Adică prin rotație: jumătate de clasă fizic, jumătate online. Decizia e la nivel de unitate de învățământ. Consiliul de Administrație propune un scenariu, Inspectoratul școlar și DSP vor aviza și Comitetul județean sau cel al municipiului București pentru situații de urgență va da acceptul. Am dat astfel autonomie locală", precizează ministrul Anisie.

Citeste si Dr. Alexandru Rafila propune SIMULĂRI înainte de începerea şcolii. "Să vedem cum suportă copiii masca timp de 4-5 ore"

Monica Anisie a abordat şi subiectul copiilor care suferă de anumite afecţiuni şi pe care părinţii nu vor să-i lase la şcoală.

"Normele sanitare pe care Ministerul Sănătății le-a elaborat prevăd și măsuri pentru copiii care suferă de anumite afecțiuni. Aceștia, la cererea părinților și cu avizul medicului de familie sau al unui medic specialist, vor prezenta școlii o cerere pentru desfășurarea activității în sistem online. Au fost multe propuneri venite și către Ministeru Educației și către cel al Sănătății în ceea ce privește acest ghid. Noi lucrăm împreună, pentru că vom da un ordin comun. Voi discuta cu ministrul Tătaru toate propunerile",spune Monica Anisie.

Ministrul a mai explicat, de asemenea, modul în care materia pierdută în perioada de carantină va putea fi recuperată, dând asigurări căă profesorii sunt rpegătiţi în acest sens.

"Ministerul Educației se ocupă de procesul de învățământ. În această perioadă s-a lucrat intens să ne pregătim pentru începutul de an școlar. Am elaborat metodologiile pentru examenele naționale de anul viitor, am elaborat ghiduri metodologice pentru combaterea îmbolnăvirilor pentru fiecare nivel de învățământ, fiecare director, inspector, astfel încât fiecare să știe cum să reacționeze, am realizat reperele metodologie pentru fiecare disciplină, pe fiecare clasă. Astfel ajutăm profesorii să realizeze activitatea didactică foarte bine.

Noi dăm repere metodologice pentru modalitatea în care ar putea să recupereze ceea ce în perioada în care au fost suspendate cursurile nu s-a realizat. Când revin la cursuri, profesorii vor pregătiți prin reperele pe care noi le-am dat și prin modalitatea de formare. În această perioadă au fost formați peste 45.000 de profesori numai prin Casele corpului didactic și 15.000 de profesori prin proiectul Ministerului și prin alți furnizor de formare. Din 24 august a început programul de formare a profesorilor pentru a putea folosi platformele", a dat asigurări ministrul Educaţiei.