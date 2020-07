Monica Bîrlădeanu, la mănăstire. Decizia luată de vedeta Pro TV: "Am încheiat o călătorie dedicată sufletului meu"

Vedeta Pro TV s-a dedicat rugăciunii în toată această perioadă şi i-a îndemnat pe prietenii virtuali să facă acelaşi lucru. "Am încheiat o călătorie dedicată sufletului meu pe la mănăstirile din Vâlcea, plină de întâlniri cu oameni cu sufletul viu, gata să te primească oricând cu braţe deschise, cu bucurie în suflet, cu o masă caldă şi un cuvânt de folos. Trăiesc ce predică, iar pentru ei ,iubirea de aproape’ nu-i un cuvânt fals.

Dacă n-aţi apucat până acum, mergeţi la Turnu, la Ostrov, la Mănăstirea dintr-un Lemn, la Arnota, Bistriţa sau Hurezi. Că la Cozia îmi imaginez că aţi fost mulţi dintre voi. #manastirivalcea #spiritualtravel #manastireadintrunlemn #ostrov #manastireaturnu", a scris Monica pe reţelele de socializare.

Frumoasa Monica Bîrlădeanu nu a avut o viață ușoară, cu atât mai mult cu cât familia ei se lupta cu o situație financiară dificilă. Mai mult, tatăl său a murit, iar mama sa era educatoare și, bineînțeles, nu câștiga mulți bani.

Dar Monica Bîrlădeanu a avut puterea de a strânge din dinți și, atunci când a crescut, a dorit foarte mult să câștige bani prin muncă proprie. Vă vine să credeți sau nu, vedeta a lucrat, prima oară, ca… ospătăriță la o terasă. Lucra în ture, 24 cu 48, însă a ținut neapărat să facă acest sacrificiu pentru a-și ajuta familia.

„Familia mea avea o situaţie foarte precară financiar. Tatăl meu murise, mama era educatoare. Îţi iei banii pe vară şi într-o lună s-au dus că ai trei copii. Când am ajuns la o vârstă la care am simţit că se poate conta pe mine, 16, extact în vara din a 10-a, am vrut foarte tare să contribui şi să îmbunătăţesc cumva situaţia noastră. Şi atunci m-am angajat ospătăriţă la o terasă. Lucram 24 cu 48, tu ştii ce înseamnă asta?

Astăzi nici nu pot să îmi imaginez, deşi fratele meu mai mare e pompier şi lucrează pe programul ăsta. Când eşti ospătar eşti în picioare tot timpul. Dar vezi, asta spun… atunci corpul meu ducea toate abuzurile astea. Nopţi nedormite şi mi-a plăcut foarte tare, ţin minte prima senzaţie pe care am avut-o în momentul în care am câştigat primii bani şi primii bani erau din bacşiş, nu era salariu. Când a ajuns la salariu şi s-a uitat în buletinul meu, îţi dai seama, eram totuşi un minor, dar erau anii 90”, a spus Monica Bârlădeanu, potrivit Antena Stars.