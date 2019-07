Monica Iagăr, însărcinată la 46 DE ANI. Cu cine se iubeşte acum fosta soţie a lui Cosmin Cernat

Monica Iagăr a divorţat de ceva timp ce Cosmin Cernat şi și-a găsit liniștea sufletească alături de Cristi Neacșu, fost campion la judo, alături de care va avea un copil.

Fiicele Monicăi Iagăr, Maya (10 ani) și Ayana (16 ani) sunt extrem de încântate de faptul că familia lor se mărește, la fel și partenerul de viață al fostei mari campioane la săritura în înălțime.

"Probabil că se știe că am două fetițe, și atunci când ai două fetițe, vrei și un băiat. Nu contează vârsta, am 46 de ani și cred că vârsta este cea mai mică poblemă, cel puțin pentru mine. O să spuneți "da, este sportivă", dar nu înseamnă că dacă sunt sportivă, sunt și sănătoasă. O luptă care durează de doi ani și sper să fie cu succes", a declarat Monica Iagăr într-un interviu realizat cu ocazia campaniei inițiate de Asociația "Și eu am dreptul să fiu părinte".

De teama că lucrurile nu vor fi în regulă, Monica Iagăr a ținut totul secret până în luna a 8-a, pentru că, din păcate, marea sportivă a mai pierdut o sarcină: "Am pierdut o sarcină în patru luni și era așa, am zis ok, ca la olimpiadă, lasă că mai mergem săptămâna viitoare, mai concurăm, mai vedem ce facem. Probabil că sunt momente în care cazi și de-a lungul acestor ani, sunt femei care renunță. Nu ai voie să renunți, eu am încercat, până să ajung la o formă finală. Am încercat toți doctorii din București. Trebuie să fii optimist, să crezi, pentru că nu ai cum să realizezi", a mai spus Monica Iagăr.