Monica Pop, acuzaţii grave la adresa Poliţiei în plină epidemie de COVID: "Se aude domnule ministru?"

"ABUZURI, DESCONSIDERARE, UMILINTĂ și LIPSA DE POLITETE LA ADRESA SENIORILOR - PINA CIND, domnilor politisti? O buna prietena se afla ieri in zona IOR pe o bancă intr-un scuar cu mai multi, la orele permise. Trece o masina de Politie, o tînara politistă vorbind in megafon sa se audă tare pe stradă : V-AU LASAT SA IESITI SA VA PLIMBATI, NU SA STATI PE BANCA LA BÎRFÄ!!!!! Si i-a amenințat că vor fi AMENDATI! Ceilalti au plecat, repede foarte speriati. Politistii ( inclusiv cea care vorbea cu atita lipsa de buna-cuviinta la megafon) au coborit s-o certe pe singura ramasă, doamna de pe banca PENTRU CĂ STĂ si nu merge, nu se miscâ!!!!INCREDIBIL si INADMISIBIL! Scrie in vreo ordonanta ca o persoana suferinda nu are voie sa stea sa se odihneasca la aer, pe o banca???! Doamna era in orele permise, avea acte, adeverinta, tot ce trebuia, legal! Le-a explicat ca are o proteza si ca i s-a recomandat de medic sa iasă, să mearga cite putin, cu intermitenta si să se aseze cind oboseste sau cind o doare! Si ca NU poate merge mult! CU O...... DE NEDESCRIS, POLITISTA I-A REPLICAR CA ATUNCI CIND VREA SA SE OPREASCA DIN MERS SI SA SE ODIHNEASCA, SA URCE IN BLOC ( la etajul 10), SA SE ODIHNEASCA si SA COBOARE!!!!! DE N E C R E Z U T!!! CU CE A GRESIT prietena mea? Politisti ( unii) sau HIENE???!!!Am uitat : In apropiere se afla un grup de 8 persoane de etnie roma, APROPIATI !. Lor NU le-au spus nimic politistii! S-au gasit doar cu atita lipsa de buna cuviinta, să admonesteze niste seniori si sa-i ameninte cu amenzi! Din nou, INADMISIBIL! Ei nu au parinti?! SE AUDE, DOMNULE MINISTRU???!!!", a scris Monica Pop pe Facebook.