Monica Tatoiu, izolată pe o insulă de o lună din cauza COVID-19. "Am vopsit oua cu tempera". Cum petrece de Paşte

Monica Tatoiu a povestit la România TV că este primul an în care nu este acasă de Paşte. Chiar dacă este departe de ţară, a vrut să simtă spiritul sărbătorilor pascale.



"Am luat biletele sa vin in concediu in martie cu un an înainte cum fac de 3 ani înainte de Pasti. Am plecat pe 16 amrtie si cand am ajuns aici Franta a decretat că toata lumea sta in casa. Se fac cinci saptămâni de cand sunt aici, niciodata nu mi-am imaginat ca pot sa nu fac Pastele acasa", a declarat Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu a găsit o soluție pentru a improviza o masă de Paște cât de cât tradițională. Pentru că nu a găsit vopsea pentru ouă a improvizat, a vopsit ouă cu tempera, vopsea folosită la petrecerile copiilor. Un italian i-a ajutat cu cozonacii.