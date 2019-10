Articol publicat in: Justitie

Monstrul care şi-a biciuit cele trei fete, 14 ani de închisoare VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un bărbat de 43 de ani din satul Geoagiu de Sus, comuna Stremţ, judeţul Alba, arestat preventiv în urmă cu 3 luni după ce şi-a bătut cu biciul cele trei fete minore, a primit o pedeapsa dură la prima instanţă la care a fost trimis dosarul. Chinuite și biciuite de propriul tată. Este povestea șocantă a trei copile din județul Alba care au fost bătute cu sălbăticie de propriul părinte. Monstrul a primit 14 ani de închisoare, însă cele trei copile au rămas traumatizate pe viață. Cele trei copile de 6, 8 si 11 ani au fost batute crunt de către tatal lor. Acesta le-a lovit cu biciul peste tot corpul și le-a lăsat pline de răni și vânătăi. Totul a ieșit la iveală în momentul în care reprezentanții unei asociații din damenarca, ce organizau excursii pentru copii, le-au văzut pe micuțe bătute. Ei au anunțat imediat polițiștii. A doua zi, tatăl fetițelor a fost ridicat de polițiști și dus în arest. Acesta este judecat pentru cinci infracţiuni de violenţă în familie, trei infracţiuni de ameninţare şi trei fapte de rele tratamente aplicate minorului. Pentru toate cele 11 fapte, bărbatul a fost condamnat în total la 14 ani şi 6 luni de închisoare. Cele trei fetițe bătute au fost internate într-un centru maternal, împreună cu mama lor. De asemenea, acesta a fost decăzut din drepturile părinteşti asupra celor trei fiice, de 6, 8 şi 11 ani, şi i-a fost interzis dreptul de a comunica cu acestea ori de a se apropia de ele şi de locuinţa, şcoala sau alte locuri unde acestea desfăşoară activităţi sociale pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei. Magistratul de la Judecătoria Aiud a admis şi acţiunea civilă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud, în numele părţilor civile (cele trei fete minore) şi l-a obligat pe tatăl acestora la plata către fiecare a sumei de 30.000 de lei, cu titlu de daune morale. În total, Muntean Constantin ar urma să le plătească fetelor suma de 90.000 de lei, la care se adaugă cheltuieli judiciare în valoare de 5.100 de lei. De asemenea, magistratul a prelungit măsura arestării preventive cu încă 30 de zile. loading...

