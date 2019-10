Articol publicat in: Societate

Mormântul părinţilor lui Gheorghe Dincă, scotocit de anchetatori. Şeful groparilor: De şapte ani n-a mai venit nimeni cu o lumânare

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Anchetatorii au descins în cimitir după ce au primit ponturi că oasele găsite în butoiul din curtea lui Gheorghe Dincă și cele din lizieră pădurii de lângă Caracal nu ar fi ale Alexandrei și Luizei. Au existat suspiciuni că Dincă ar fi pus acolo chiar oasele părinților săi, îngropați într-un cimitir din Caracal. Joi, Gheorghe Dincă va fi dus în faţa magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti unde se judecă cererea procurorilor de prelungire a mandatului de arestare.

După izbucnirea scandalului în cazul fetelor dispărute din Caracal şi suspiciunea că Gheorghe Dincă ar fi pus în butoi şi în lizieră oase ale unor persoane decedate, altele decât Alexandra şi Luiza, anchetatorii au făcut verificări și într-un cimitir din Caracal să vadă dacă Dincă şi complicii săi ar fi luat dintr-un mormânt şi ar fi înscenat distrugerea cadavrelor celor două fete, pentru a orienta ancheta doar pe varianta unor crime, scrie Libertatea.ro. Potrivit sursei citatea, în luna august procurorii DIICOT şi poliţiştii de la combaterea crimei organizate au verificat inclusiv mormântele părinţilor lui Gheorghe Dincă. "Au intrat în cimitir, m-au întrebat care e mormântul familiei lui Dincă Gheorghe şi le-am arătat. Aici, au verificat dacă umblase cineva la stratul de beton.", a declarat Aurel, șeful groparilor de la Caracal. Bărbatul le-a povestit jurnaliştilor că mormântul soților Dincă a fost abandonat. "N-a venit nimeni să pună vreo floare sau să aprindă vreo lumânare în șapte ani, de când eu lucrez în acest cimitir", a spus Aurel. loading...

